Иваса выиграл 2-ю гонку «Ф-2» в Австралии, Артур Леклер на подиуме, Бортолето победил в «Ф-3»

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Гонщик «ДАМС» Аюму Иваса одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Мельбурне и стал лидером чемпионата.

Его напарник Артур Леклер финишировал третьим, завоевав свой первый подиум в «Ф-2», а вторым стал пилот «АРТ» Тео Пуршер.

Еще один гонщик «АРТ» Виктор Мартен столкнулся с Деннисом Хаугером из «МП Моторспорт», в результате оба выбыли из очковой зоны.

Иваса набрал 58 очков, его конкурентами в чемпионате являются Пуршер (50), Фредерик Вести (42), Ральф Бошунг и Леклер (по 33).

Гонку «Формулы-3» выиграл Габриэль Бортолето из «Трайдента», на подиуме финишировали Грегуар Соси («АРТ») и Габриэле Мини («Хайтек»), пилот «Йенцера» Никита Бедрин сошел.

Бортолето и Соси лидируют в «Ф-3» с 58 и 38 очками, соответственно, на счету Дино Бегановича 32 балла, Мини набрал 28 очков, Оливер Гете – 23.

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1 комментарий

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LetTong
Гонка в Ф2 интересная была, получил удовольствие.
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