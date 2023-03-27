«Уже несколько раз просил об этом Зака Брауна». Норрис хотел бы возвращения «Макларена» к ливрее 2008 года
Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, какой хотел бы видеть ливрею болидов британской команды.
По словам Норриса, ему бы хотелось возвращения «Макларена» к ливрее образца 2008 года – когда Льюис Хэмилтон на болиде MP4-23 выиграл свой первый чемпионский титул.
«Да, она была классной. Именно это и привело меня в «Формулу-1». И я уже несколько раз просил Зака Брауна вернуться именно к такой ливрее», – рассказал Норрис.
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