Албон разбил болид в аварии, Гран-при Австралии временно остановлен красными флагами

Пилот « » разбил болид и сошел с дистанции Гран-при Австралии. Инцидент произошел на шестом круге.

Албон не справился с управлением болида при прохождении поворота и после заноса машину унесло в заграждение. Сам гонщик в аварии не пострадал. После аварии Албона гонка второй раз была прервана появлением на трассе машиной безопасности, а вскоре дирекция гонки приняла решение остановить заезда красными флагами.

Фото: официальный сайт «Ф-1»

Гран-при Австралии: гонка остановлена из-за аварии Албона, Хэмилтон – лидер