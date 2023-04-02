Албон разбил болид в аварии, Гран-при Австралии временно остановлен красными флагами

Теги происшествия Гран-при Австралии Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон разбил болид и сошел с дистанции Гран-при Австралии. Инцидент произошел на шестом круге.

Албон не справился с управлением болида при прохождении поворота и после заноса машину унесло в заграждение. Сам гонщик в аварии не пострадал. После аварии Албона гонка второй раз была прервана появлением на трассе машиной безопасности, а вскоре дирекция гонки приняла решение остановить заезда красными флагами.

Фото: официальный сайт «Ф-1»

Гран-при Австралии: гонка остановлена из-за аварии Албона, Хэмилтон – лидер

4 комментария

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Alexey Hohlov
Святой дух сэра Николоса Латифи посетил Албона на секунду
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kaimussen
Жаль, неплохой уик-энд проводил.
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pan_admiral
Гасли чуть не намотало
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varankin.andrew
Албон всегда был крашером
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