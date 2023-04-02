Болельщики проникли на трассу во время Гран-при Австралии

Стюарды вызвали представителя Australian Grand Prix Corporation, промоутера Гран-при Австралии.

Причиной стал инцидент во время гонки – болельщики проникли на трассу до окончания заезда.

Как сообщают свидетели в соцсетях, выход зрителей на трек случился во время заключительного круга, который состоялся за машиной безопасности. Гонку трижды прерывали красными флагами.

Фанатов заметил , который сообщил об этом своему инженеру Питеру Боннингтону.

«Тут люди на трассе, чувак, какие-то болельщики пробрались», – сказал пилот «Мерседеса» по радио.

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Фото: twitter.com/WilliamsSupport