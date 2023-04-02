Болельщики проникли на трассу во время Гран-при Австралии

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Питер Боннингтон Авто

Стюарды вызвали представителя Australian Grand Prix Corporation, промоутера Гран-при Австралии.

Причиной стал инцидент во время гонки – болельщики проникли на трассу до окончания заезда.

Как сообщают свидетели в соцсетях, выход зрителей на трек случился во время заключительного круга, который состоялся за машиной безопасности. Гонку трижды прерывали красными флагами.

Фанатов заметил Льюис Хэмилтон, который сообщил об этом своему инженеру Питеру Боннингтону.

«Тут люди на трассе, чувак, какие-то болельщики пробрались», – сказал пилот «Мерседеса» по радио.

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Фото: twitter.com/WilliamsSupport

2 комментария

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Xosrov Namazov
Великолепная семёрка.
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LeChat Ostrowski
"свидетели в соц.сетях".. да обычные стукачи, которых "жаба душит".
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