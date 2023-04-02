Леклер сошел с дистанции Гран-при Австралии после инцидента на первом круге

Теги Гран-при Австралии Феррари Формула-1 Астон Мартин Шарль Леклер Ланс Стролл Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел с дистанции Гран-при Австралии на первом круге.

В результате борьбы с соперниками и контакта с болидом Ланса СтроллаАстон Мартин») Леклер вылетел с трассы и его болид застрял в гравии. В результате на трассе появилась машина безопасности.

Фото: официальный сайт «Ф-1»

Стюарды, быстро изучив обстоятельства случившегося, признали это гоночным инцидентом.

Гран-при Австралии: Ферстаппен провалил старт, Расселл – лидер, Леклер вылетел с трассы

6 комментариев

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Hans_Zimmer
О каком невезении Леклера вы говорите, люди? Сам вывернул руль с внешней на внутреннюю, где уже был Стролл.
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Brigande
Ну сам виноват , рискнул не прокатило . Тем более надо же понимать , что обгонял он не Алонсо , а Стролла , который горазд на всякую херню , которому и прощают намного больше судьи. Ну и старт в середине всегда риск попасть в замес. Так что все пошло плохо с квалификации .
Потом Вассер скажет , что у Леклера в 3 раза меньше очков , поэтому мы не будем в командную тактику .
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Костя Савенков
Как же ему не прет, просто кошмар
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Scorpio
Чарли, сходи в церковь, что ли
С таким везением только в петлю
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Марат Кагин
сам виноват
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aim
Ну, он и так грустный в последнее время…Надо бы к нему психолога приставить, кабы он в пылу гонки не вздернулся ..
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