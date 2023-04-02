Леклер сошел с дистанции Гран-при Австралии после инцидента на первом круге
Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел с дистанции Гран-при Австралии на первом круге.
В результате борьбы с соперниками и контакта с болидом Ланса Стролла («Астон Мартин») Леклер вылетел с трассы и его болид застрял в гравии. В результате на трассе появилась машина безопасности.
Фото: официальный сайт «Ф-1»
Стюарды, быстро изучив обстоятельства случившегося, признали это гоночным инцидентом.
Гран-при Австралии: Ферстаппен провалил старт, Расселл – лидер, Леклер вылетел с трассы
Потом Вассер скажет , что у Леклера в 3 раза меньше очков , поэтому мы не будем в командную тактику .
С таким везением только в петлю