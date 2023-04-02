Леклер сошел с дистанции Гран-при Австралии после инцидента на первом круге

Пилот « » сошел с дистанции на первом круге.

В результате борьбы с соперниками и контакта с болидом (« ») Леклер вылетел с трассы и его болид застрял в гравии. В результате на трассе появилась машина безопасности.

Фото: официальный сайт «Ф-1»

Стюарды, быстро изучив обстоятельства случившегося, признали это гоночным инцидентом.

Гран-при Австралии: Ферстаппен провалил старт, Расселл – лидер, Леклер вылетел с трассы