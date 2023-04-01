MotoGP. Гран-при Аргентины. Квалификация. Алекс Маркес выиграл первый поул в карьере, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й

Пилот «Грезини» Алекс Маркес выиграл квалификацию к Гран-при Аргентины MotoGP. Сессия проходила во влажных условиях, на подсыхающей трассе.

Поул стал для Алекса Маркеса первым за карьеру в MotoGP.

Второе место занял Марко Беццекки («ВР46»), которого Маркесу удалось опередить в самой последней попытке, третьим стал Франческо Баньяя («Дукати»).

Чемпион 2020 года Хоан Мир, выступающий за «Хонду», не сумел пробиться во второй сегмент и не участвовал в борьбе за поул.

MotoGP

Гран-при Аргентины

Автодром Термас де Рио Ондо

1 апреля 2023 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Алекс Маркес («Грезини») – 1.43,881

2. Марко Беццекки («ВР46») +0,172

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,686

4. Франко Морбиделли («Ямаха») +1,243

5. Маверик Виньялес («Априлия») +2,355

6. Жоан Зарко («Прамак – Дукати») +2,582

7. Лука Марини («ВР46») +2,707

8. Хорхе Мартин («Прамак – Дукати») +2,754

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,997

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +3,241

11. Такааки Накагами («ЛЧР – Хонда») +4,328

12. Алекс Ринс («ЛЧР – Хонда») +4,813