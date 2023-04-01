MotoGP. Гран-при Аргентины. Квалификация. Алекс Маркес выиграл первый поул в карьере, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й
Пилот «Грезини» Алекс Маркес выиграл квалификацию к Гран-при Аргентины MotoGP. Сессия проходила во влажных условиях, на подсыхающей трассе.
Поул стал для Алекса Маркеса первым за карьеру в MotoGP.
Второе место занял Марко Беццекки («ВР46»), которого Маркесу удалось опередить в самой последней попытке, третьим стал Франческо Баньяя («Дукати»).
Чемпион 2020 года Хоан Мир, выступающий за «Хонду», не сумел пробиться во второй сегмент и не участвовал в борьбе за поул.
MotoGP
Гран-при Аргентины
Автодром Термас де Рио Ондо
1 апреля 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Алекс Маркес («Грезини») – 1.43,881
2. Марко Беццекки («ВР46») +0,172
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,686
4. Франко Морбиделли («Ямаха») +1,243
5. Маверик Виньялес («Априлия») +2,355
6. Жоан Зарко («Прамак – Дукати») +2,582
7. Лука Марини («ВР46») +2,707
8. Хорхе Мартин («Прамак – Дукати») +2,754
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,997
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +3,241
11. Такааки Накагами («ЛЧР – Хонда») +4,328
12. Алекс Ринс («ЛЧР – Хонда») +4,813
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