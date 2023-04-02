Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером по победам на разных автодромах и уступает лишь Хэмилтону

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые победил на Гран-при Австралии.

Таким образом, Макс выигрывал на 23 различных автодромах. По этому показателю двукратный чемпион «Формулы-1» сравнялся с Михаэлем Шумахером. Первое место в истории принадлежит другому семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону. Пилот «Мерседеса» побеждал на 31 трассе.

За ходом безумной гонки можно было следить на странице нашего онлайна:

Гран-при Австралии: куча аварий, три красных флага, Ферстаппен и Хэмилтон – лидеры

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12 комментариев

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Иван Алейников
Ответ MinkoffS
Человеку всего 25 лет. Страшно подумать, какие рекорды он может ещё установить.
Ну, уже 81 подиум
В 25 лет
Карл!
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MinkoffS
Ответ Paninaro
Он пять лет, пока в 21 в ньюивозку, ничем кроме тупости на трассе не отличался, несколько раз был выгнан с подиума. Заработал обидное прозвище среди пилотов за свои манёвры. Весь его "пилотаж" - тачка Ньюи, заточенная под него.
Ну, не пять лет. Первых два-три года - да. Ну так и возраст у него был ещё совсем юный, опыта не было. Это нормально, что молодые, неопытные люди иногда чрезмерно рискуют, ведут себя излишне нервно. Просто другие набиралась опыта в младших сериях, а Макс в самой Ф-1. Потому что уже в раннем возрасте был заметен его талант.
Как человек он, конечно, гимно редкостное. Украл у Чеко титул вице-чемпиона в прошлом году, украл быстрый круг две недели назад, ослушавшись указаний команды, устраивал крэши с Льюисом (но тут 50/50, то один, то другой были виновниками). Но как пилот на данный момент он - лучший. Набрался опыта и уверенности, стал более сдержанным.
Как и все люди, он не плохой, не хороший, у него есть свои плюсы и минусы. Просто плюсы в основном в пилотировании болида, а минусы в характере.
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Илья Храпонов
Ответ MinkoffS
Человеку всего 25 лет. Страшно подумать, какие рекорды он может ещё установить.
ну, этот рекорд не совсем правильно считать рекордом... тут вопрос в том, что в последние годы 23 гонки за сезон, а когда-то начиналось с 6-8 гонок...
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Mortimer1
Ответ Великий Алонсо
РБ перестанет ехать и никаких рекордов не будет
АМ перестанет ехать и никаких подиумов для Алонсо уже не будет. Все к тому и идет учитывая что фуры и мерседес выиграют гонку обнов у АМ
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-1
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MinkoffS
Ответ Paninaro
Зависит исключительно от Ньюи.
а с 2014 по 2021 Мерседес всех рвал тоже исключительно из-за Ньюи?
+6
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Антон Якимцев
Ответ Paninaro
Он пять лет, пока в 21 в ньюивозку, ничем кроме тупости на трассе не отличался, несколько раз был выгнан с подиума. Заработал обидное прозвище среди пилотов за свои манёвры. Весь его "пилотаж" - тачка Ньюи, заточенная под него.
То что по молодости он был полнейшим чмошником, я не спорю, но сейчас он нужен Ньюи для реализации болида не меньше, чем тот ему, в RB большая разница между пилотами.
+10
-3
+7
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Великий Алонсо
Ответ MinkoffS
Человеку всего 25 лет. Страшно подумать, какие рекорды он может ещё установить.
РБ перестанет ехать и никаких рекордов не будет
+3
-7
-4
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Paninaro
Ответ Антон Якимцев
По уровню пилотажа у него нет равных всё равно на данный момент и что-то молодёжь свежая не радует, только Рассел.
Он пять лет, пока в 21 в ньюивозку, ничем кроме тупости на трассе не отличался, несколько раз был выгнан с подиума. Заработал обидное прозвище среди пилотов за свои манёвры. Весь его "пилотаж" - тачка Ньюи, заточенная под него.
+5
-12
-7
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Антон Якимцев
Ответ Paninaro
Зависит исключительно от Ньюи.
По уровню пилотажа у него нет равных всё равно на данный момент и что-то молодёжь свежая не радует, только Рассел.
+7
-6
+1
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Paninaro
Ответ MinkoffS
Человеку всего 25 лет. Страшно подумать, какие рекорды он может ещё установить.
Зависит исключительно от Ньюи.
+17
-11
+6
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Yusa Naza
Хорошо что Аллонсо вернули 3 позицию.
+2
-2
0
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MinkoffS
Человеку всего 25 лет. Страшно подумать, какие рекорды он может ещё установить.
+15
-3
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