Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером по победам на разных автодромах и уступает лишь Хэмилтону
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые победил на Гран-при Австралии.
Таким образом, Макс выигрывал на 23 различных автодромах. По этому показателю двукратный чемпион «Формулы-1» сравнялся с Михаэлем Шумахером. Первое место в истории принадлежит другому семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону. Пилот «Мерседеса» побеждал на 31 трассе.
За ходом безумной гонки можно было следить на странице нашего онлайна:
Гран-при Австралии: куча аварий, три красных флага, Ферстаппен и Хэмилтон – лидеры
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В 25 лет
Карл!
Как человек он, конечно, гимно редкостное. Украл у Чеко титул вице-чемпиона в прошлом году, украл быстрый круг две недели назад, ослушавшись указаний команды, устраивал крэши с Льюисом (но тут 50/50, то один, то другой были виновниками). Но как пилот на данный момент он - лучший. Набрался опыта и уверенности, стал более сдержанным.
Как и все люди, он не плохой, не хороший, у него есть свои плюсы и минусы. Просто плюсы в основном в пилотировании болида, а минусы в характере.