Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером по победам на разных автодромах и уступает лишь Хэмилтону

Гонщик « » впервые победил на Гран-при Австралии.

Таким образом, Макс выигрывал на 23 различных автодромах. По этому показателю двукратный чемпион «Формулы-1» сравнялся с . Первое место в истории принадлежит другому семикратному чемпиону . Пилот « » побеждал на 31 трассе.

За ходом безумной гонки можно было следить на странице нашего онлайна:

Гран-при Австралии: куча аварий, три красных флага, Ферстаппен и Хэмилтон – лидеры

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