Гран-при Австралии-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 8:00

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В воскресенье, 2 апреля, в Мельбурне пройдет третья гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Австралии. Старт – в 8:00 по московскому времени.

Альберт-парк, Мельбурн
2 апреля 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Джордж Расселл («Мерседес»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Алекс Албон («Уильямс»)
9. Пьер Гасли («Альпин»)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
11. Эстебан Окон («Альпин»)
12. Юки Цунода («Альфа Таури»)
13. Ландо Норрис («Макларен»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Ник де Врис («Альфа Таури»)
16. Оскар Пиастри («Макларен»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
20. Серхио Перес («Ред Булл»)
 
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5 комментариев

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Эдуард Элверс
Макс неужели уже чемпион 🏆 ?
Даже близко никого нет.
Феррари, как Нью-Йорк Никс в НБА. Самые богатые, а толку ноль. Столько возможностей и ресурсов и всё время что-то идёт не так. Может им в церковь сходить или во что они там веруют
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MWLR
А какая там погода у них завтра? Дождь или солнечно?
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Kemal Gul
Ответ Мадина Уйгурова
у Макса сломается машина чувствует мое сердце, так что борьба между Алонсо и Льюисом возможна за победу
И Рассел такой: "Ну да, ну да, пошёл я на***!"
+2
0
+2
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Мадина Уйгурова
у Макса сломается машина чувствует мое сердце, так что борьба между Алонсо и Льюисом возможна за победу
+1
-1
0
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Kemal Gul
Тот случай, когда даже приятно проснуться утром в выходной)
Как минимум за 2-е место борьба должна быть интересной, а там кто знает
+2
-1
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