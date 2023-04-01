Гран-при Австралии-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 8:00

В воскресенье, 2 апреля, в Мельбурне пройдет третья гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Австралии. Старт – в 8:00 по московскому времени.

Альберт-парк, Мельбурн

2 апреля 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

11. Эстебан Окон («Альпин»)

12. Юки Цунода («Альфа Таури»)

13. Ландо Норрис («Макларен»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Ник де Врис («Альфа Таури»)

16. Оскар Пиастри («Макларен»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

20. Серхио Перес («Ред Булл»)

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