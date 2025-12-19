Маттиа Бинотто: «Ауди» не планирует становиться главным сюрпризом «Ф-1» следующего сезона»

Бинотто не ждет от «Ауди» побед в сезоне-2026.

Глава проекта «Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто поделился мнением о перспективах команды в следующем году.

По словам Бинотто, перед «Ауди» не стоит задачи сразу стать командой, которая претендует на самые высокие места, и что проект рассчитан на долгосрочное развитие.

«Думаю, нам нужно набраться терпения, мы по-прежнему находимся в фазе построения команды. Так что я совсем не жду, что двигатель «Ауди» в следующем году окажется лучшим в пелотоне. Хотя это не имеет значения, поскольку изначально мы ставили перед собой глобальные цели на 2030-й год. Так что «Ауди» не планирует становиться главным сюрпризом следующего сезона», – рассказал Бинотто.

