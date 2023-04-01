Ферстаппен сравнялся с Алонсо по поулам
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Австралии.
Поул стал для Ферстаппена вторым в сезоне и 22-м в карьере – это 13-й показатель в истории «Формулы-1». Макс сравнялся с другим двукратным чемпионом мира – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Испанец завершил сессию на четвертой позиции.
Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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