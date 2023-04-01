Ферстаппен сравнялся с Алонсо по поулам

Теги Гран-при Австралии Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Австралии.

Поул стал для Ферстаппена вторым в сезоне и 22-м в карьере – это 13-й показатель в истории «Формулы-1». Макс сравнялся с другим двукратным чемпионом мира – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Испанец завершил сессию на четвертой позиции.

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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9 комментариев

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Рнпрл Аари
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Хюлькенбергу бы машину чуть побыстрее Хааса. На Астоне или Феррари он брал бы поулы на каждом гран-при.
Это пародия на Великого Алонсо?))
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gljallag
Интересно, в этом сезоне обойдет?
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Великий Алонсо
Ответ Secret365
Да фуфлонсо всегда был переоценным! Где он там срач и скандалы и самое ГЛАВНОЕ 0 результатов!! Сегодня снова слил на второй машине чемпионата.
Алонсо на 4-й по скорости машине приехал 4 в квале. На Мерседесе он взял бы поул и привёз Ферстаппену - 0.1 сек. Простая математика.
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Secret365
Да фуфлонсо всегда был переоценным! Где он там срач и скандалы и самое ГЛАВНОЕ 0 результатов!! Сегодня снова слил на второй машине чемпионата.
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Gnoyniy Jacques Derrida
Хюлькенбергу бы машину чуть побыстрее Хааса. На Астоне или Феррари он брал бы поулы на каждом гран-при.
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Aleus Marcus
Ответ Великий Алонсо
На Мерседесе Алонсо взял бы сегодня поул. Мерседес уже примерно на 0.5 сек быстрее чем Астон Мартин, обновления делают свое дело, а нытья то сколько было как всегда от них 🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
если Мерсы продолжат развиваться и усядутся за быками, то продолжим слушать этот бред до конца сезона. Отключили бы уже санитары там интернет
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
На Мерседесе Алонсо взял бы сегодня поул. Мерседес уже примерно на 0.5 сек быстрее чем Астон Мартин, обновления делают свое дело, а нытья то сколько было как всегда от них 🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
То есть твой гипер-супер-пупер Мэн из Овьедо не умеет ездить не на самой быстрой машине? А, ну да: он даже в 2006 не без труда взял титул, когда его Шумахер на более слабой машине чуть не обошёл. В этом и величие Шумми (хоть я за Хэмилтона болею)
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sir_shir
Ответ Великий Алонсо
На Мерседесе Алонсо взял бы сегодня поул. Мерседес уже примерно на 0.5 сек быстрее чем Астон Мартин, обновления делают свое дело, а нытья то сколько было как всегда от них 🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Так главный нытик в мерседесе и дальше продолжает ныть, говорит только 5 место, а Рассел раскрыл реальные карты
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Великий Алонсо
На Мерседесе Алонсо взял бы сегодня поул. Мерседес уже примерно на 0.5 сек быстрее чем Астон Мартин, обновления делают свое дело, а нытья то сколько было как всегда от них 🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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