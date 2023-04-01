Ферстаппен сравнялся с Алонсо по поулам

Гонщик « » выиграл квалификацию к Гран-при Австралии.

Поул стал для Ферстаппена вторым в сезоне и 22-м в карьере – это 13-й показатель в истории «Формулы-1». Макс сравнялся с другим двукратным чемпионом мира – из « ».

Испанец завершил сессию на четвертой позиции.

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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