Ферстаппен сравнялся с Сенной по подиумам

Теги Айртон Сенна Гран-при Австралии Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии и завоевал 80-й подиум в карьере.

Двукратный чемпион «Формулы-1» сравнялся по данному показателю с трехкратным обладателем титула Айртоном Сенной. Ферстаппен и Сенна делят седьмое место по количеству подиумов в истории.

Кроме этого, «Ред Булл» впервые выиграл три первые гонки сезона.

В последний раз команда побеждала в Мельбурне в 2011 году – тогда сильнейшим стал Себастьян Феттель.

Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером по победам на разных автодромах и уступает лишь Хэмилтону

Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Голденштерн
Ждём 100й подиум и 3й титул.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий