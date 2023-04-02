Ферстаппен сравнялся с Сенной по подиумам

Гонщик «Ред Булл» выиграл Гран-при Австралии и завоевал 80-й подиум в карьере.

Двукратный чемпион «Формулы-1» сравнялся по данному показателю с трехкратным обладателем титула . Ферстаппен и Сенна делят седьмое место по количеству подиумов в истории.

Кроме этого, « » впервые выиграл три первые гонки сезона.

В последний раз команда побеждала в Мельбурне в 2011 году – тогда сильнейшим стал .

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