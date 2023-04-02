Ферстаппен сравнялся с Сенной по подиумам
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии и завоевал 80-й подиум в карьере.
Двукратный чемпион «Формулы-1» сравнялся по данному показателю с трехкратным обладателем титула Айртоном Сенной. Ферстаппен и Сенна делят седьмое место по количеству подиумов в истории.
Кроме этого, «Ред Булл» впервые выиграл три первые гонки сезона.
В последний раз команда побеждала в Мельбурне в 2011 году – тогда сильнейшим стал Себастьян Феттель.
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