Льюис Хэмилтон о штрафе Нельсону Пике: «Расизм и гомофобия неприемлемы. Хотелось бы, чтобы другие государства поступали как Бразилия»

поблагодарил власти Бразилии за штраф .

Трехкратного чемпиона «Формулы-1» оштрафовали за расистские и гомофобные высказывания в адрес Хэмилтона на 953 тысяч долларов.

«Я по-прежнему полагаю, что мы не должны давать площадку людям, которые просто полны ненависти.

Хотел бы выразить признательность властям Бразилии. Я считаю, потрясающе, что они привлекли человека к ответственности и показали, что не будут с подобным мириться.

Расизм и гомофобия неприемлемы, им нет места в нашем обществе. Здорово, что [власти Бразилии] продемонстрировали свои взгляды. Хотелось бы, чтобы и другие государства по всему миру так поступали. Мы видели, что только что произошло в Уганде и присутствует в других странах Африки и Ближнего Востока, и можем извлечь выводы», – сказал семикратный чемпион мира, выступающий за « ».

Гонщик из Великобритании является почетным гражданином Бразилии.

Нельсона Пике оштрафовали на $953 000 за расистские оскорбления Хэмилтона

Чемпион «Ф-1», обидевший Хэмилтона расистским словом, – главный трэштокер эпохи. Бил соперника, поливал всех подряд (особенно Сенну)