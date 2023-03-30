Льюис Хэмилтон о штрафе Нельсону Пике: «Расизм и гомофобия неприемлемы. Хотелось бы, чтобы другие государства поступали как Бразилия»

Теги Нельсон Пике Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес контент Авто

Льюис Хэмилтон поблагодарил власти Бразилии за штраф Нельсону Пике.

Трехкратного чемпиона «Формулы-1» оштрафовали за расистские и гомофобные высказывания в адрес Хэмилтона на 953 тысяч долларов.

«Я по-прежнему полагаю, что мы не должны давать площадку людям, которые просто полны ненависти.

Хотел бы выразить признательность властям Бразилии. Я считаю, потрясающе, что они привлекли человека к ответственности и показали, что не будут с подобным мириться.

Расизм и гомофобия неприемлемы, им нет места в нашем обществе. Здорово, что [власти Бразилии] продемонстрировали свои взгляды. Хотелось бы, чтобы и другие государства по всему миру так поступали. Мы видели, что только что произошло в Уганде и присутствует в других странах Африки и Ближнего Востока, и можем извлечь выводы», – сказал семикратный чемпион мира, выступающий за «Мерседес».

Гонщик из Великобритании является почетным гражданином Бразилии.

Нельсона Пике оштрафовали на $953 000 за расистские оскорбления Хэмилтона

Чемпион «Ф-1», обидевший Хэмилтона расистским словом, – главный трэштокер эпохи. Бил соперника, поливал всех подряд (особенно Сенну)

8 комментариев

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Великий Алонсо
Как гонщик Нельсон Пике намного круче чем самовозная принцесса
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Lordk
Ну да, наказания за слова — очень крутая вещь, крайне прогрессивная.
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Yuriy Belalov
Скока? Скока скоооока?
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Marsbek Docoev
Русофобия это другое. За это не штрафуют, а поощрения всячески.
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CrusadeR
Льюис Хэмилтон должен был стать пожизненным послом бренда "Черная карта", но из-за санкций не сложилось(((
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V12twinturbo
А такую страну, как Монтенегро - вообще запретить!
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Остап Бендер
А он что, не только, но ещё и...? Комбо!
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Lestyv
А как же христианское всепрощение? Да и дон Пике - старенький дядя, воспитывался при совсем других порядках, таким тяжело перестроиться под современные реалии воинствующих активистов всего и вся
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