Гран-при Австралии – первая гонка в истории «Формулы-1», трижды прерывавшаяся красными флагами

Гран-при Австралии вошел в историю «Формулы-1».

Ни одна гонка до сегодняшнего дня не прерывалась красными флагами трижды. Красные флаги показали на восьмом круге после аварии пилота « » , на 55-м круге после столкновения гонщика « » с барьерами и, наконец, непосредственно после второго рестарта из-за многочисленных инцидентов.

При этом гонщики стартовали с места трижды, что уже случалось в истории. После третьих красных флагов спортсмены не провели рестарт, а финишировали за машиной безопасности, так как круги закончились.

Уже после финиша над трассой еще раз появились красные флаги – вероятно, из-за проникновения болельщиков.

Болельщики проникли на трассу во время Гран-при Австралии

3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!

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