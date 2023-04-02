Стюарды не стали штрафовать Гасли за столкновение с Оконом

Теги Гран-при Австралии ФИА Формула-1 регламент Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Пилот «Альпин» Пьер Гасли избежал штрафа за столкновение с Эстебаном Оконом на Гран-при Австралии.

Инцидент произошел в конце заезда вскоре после рестарта гонки. Гасли, возвращаясь на трассу после того, как оказался за пределами трека и проехался по траве, столкнулся со своим напарником Эстебаном Оконом. В результате столкновения оба пилота «Альпин» не смогли продолжить участие в гонке.

Рассмотрев все обстоятельства инцидента, стюарды приняли решение не штрафовать Гасли и признать случившееся гоночным инцидентом.

Отмечается, что выслушав мнения обоих гонщиков, представителя команды, а также изучив все доступные видео материалы и данные с трассы, стюарды отнесли случившееся к категории «инцидента первого круга».

В том случае, если бы Гасли был признан виновным, помимо какого-то штрафа он бы получил 2 штрафных балла – и в результате был бы дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана.

3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!

6 комментариев

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OnlyDendy
Ответ Luca di Montezemolo
Как я и думал, когда маячит дисквал, им проще простить или дать предупреждение, ну или надо так накосячить чтобы не было вариантов других, ну как крашан в спа .
тут ещё повезло, что с напарником.
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DelNord
И правильно сделали. Еще добивать пострадавших Альпин ни к чему. Если бы на месте Окона был любой другой, ИМХО, получил бы Гасли свой штраф.
А так испортил гонку он только своей команде. Очень качественно испортил, надо признать. :)
Уже практически организовал обоим пилотам пропуск текущего ГП, превентивно.
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Рнпрл Аари
Рано или поздно наступит тот день и дадут эти два балла штрафа и будет дисквал, чего уж тянуть. Если только не аннулируют баллы за выезд за трек. А так если сравнивать с аварией Сайнса которому дали 2 балла, этот инцидент на 200% тянет на штраф, видимо простили потому что одна команда
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TravenS
Судьи решили: если уж и пробивать дно, так основательно)
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Lordk
ХАХАХАХ
Абсолютно обычный гоночный инцидент, не на что смотреть :)

С одной стороны было бы нелепо, если бы Гасли пропустил гонку, но эта эквилибристика от судей для избегания следованию правил — это еще более нелепо.
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Luca di Montezemolo
Как я и думал, когда маячит дисквал, им проще простить или дать предупреждение, ну или надо так накосячить чтобы не было вариантов других, ну как крашан в спа .
+3
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