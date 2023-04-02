Стюарды не стали штрафовать Гасли за столкновение с Оконом
Пилот «Альпин» Пьер Гасли избежал штрафа за столкновение с Эстебаном Оконом на Гран-при Австралии.
Инцидент произошел в конце заезда вскоре после рестарта гонки. Гасли, возвращаясь на трассу после того, как оказался за пределами трека и проехался по траве, столкнулся со своим напарником Эстебаном Оконом. В результате столкновения оба пилота «Альпин» не смогли продолжить участие в гонке.
Рассмотрев все обстоятельства инцидента, стюарды приняли решение не штрафовать Гасли и признать случившееся гоночным инцидентом.
Отмечается, что выслушав мнения обоих гонщиков, представителя команды, а также изучив все доступные видео материалы и данные с трассы, стюарды отнесли случившееся к категории «инцидента первого круга».
В том случае, если бы Гасли был признан виновным, помимо какого-то штрафа он бы получил 2 штрафных балла – и в результате был бы дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана.
3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!
А так испортил гонку он только своей команде. Очень качественно испортил, надо признать. :)
Уже практически организовал обоим пилотам пропуск текущего ГП, превентивно.
Абсолютно обычный гоночный инцидент, не на что смотреть :)
С одной стороны было бы нелепо, если бы Гасли пропустил гонку, но эта эквилибристика от судей для избегания следованию правил — это еще более нелепо.