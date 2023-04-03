«Астон Мартин» за 3 Гран-при набрал больше очков, чем за весь сезон-2022

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Саудовской Аравии Авто

«Астон Мартин» хватило трех гонок, чтобы перекрыть собственные показатели прошлого года.

В 2022-м команда из Сильверстоуна заработала 55 очков и стала седьмой в Кубке конструкторов. За три этапа нового сезона «Астон Мартин» набрал 65 баллов. Результаты могли быть еще более впечатляющими, если бы не поломка болида Ланса Стролла на Гран-при Саудовской Аравии.

Команда занимает второе место и уступает лишь «Ред Булл», Фернандо Алонсо располагается на третьей строчке в личном зачете, Стролл – на шестой.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2023

У Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин»

4 комментария

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mexicantushkan
Ответ Jetter
Стролл за рулем любого болида продолжает быть нулем. Посадите Гасли на его место. Тенденция идет против Астонов. В первых двух гонках они были железно второй машиной и должны были брать подиумы без разговоров. В Австралии их подиум уже везение и череда сходов соперников. И Мерседес, и Феррари были уже сильнее. Как я и говорил после Бахрейна, у Астонов, возможно, остаётся 3-4 гонки, чтобы набрать как можно больше очков. Потом их просто съедят.
Где мерседес и феррари были сильнее? Хэмилтон, Алонсо, Сайнц всю гонку шли в одном темпе. Причем Алонсо очевидно экономил резину и когда было необходимо, отрывался от Сайнца и приближался к Хэмильтону. Если бы не проблемы с максималкой, то была бы и попытка обгона. Выглядело так что мерседес сдерживал астон мартин.
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Alesha_451
Ответ Jetter
Стролл за рулем любого болида продолжает быть нулем. Посадите Гасли на его место. Тенденция идет против Астонов. В первых двух гонках они были железно второй машиной и должны были брать подиумы без разговоров. В Австралии их подиум уже везение и череда сходов соперников. И Мерседес, и Феррари были уже сильнее. Как я и говорил после Бахрейна, у Астонов, возможно, остаётся 3-4 гонки, чтобы набрать как можно больше очков. Потом их просто съедят.
Трасса очень хорошо подошла Мерсу и Феррари, об этом точно можно сказать. Однозначно стали лучше понимать свои болиды. А вот съедят или нет - пока рановато говорить, мне кажется. Надо дождаться серьезных новинок от всех. У Астона заметное преимущество по времени в аэротрубе, что может дать свои плоды
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кроссовер Айверсона
Ответ Jetter
Стролл за рулем любого болида продолжает быть нулем. Посадите Гасли на его место. Тенденция идет против Астонов. В первых двух гонках они были железно второй машиной и должны были брать подиумы без разговоров. В Австралии их подиум уже везение и череда сходов соперников. И Мерседес, и Феррари были уже сильнее. Как я и говорил после Бахрейна, у Астонов, возможно, остаётся 3-4 гонки, чтобы набрать как можно больше очков. Потом их просто съедят.
первые две гонки он ехал с травмой руки, я уверен, она и сейчас его беспокоит. Дискомфорт от перелома долго не проходит
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Jetter
Стролл за рулем любого болида продолжает быть нулем. Посадите Гасли на его место.

Тенденция идет против Астонов. В первых двух гонках они были железно второй машиной и должны были брать подиумы без разговоров. В Австралии их подиум уже везение и череда сходов соперников. И Мерседес, и Феррари были уже сильнее. Как я и говорил после Бахрейна, у Астонов, возможно, остаётся 3-4 гонки, чтобы набрать как можно больше очков. Потом их просто съедят.
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