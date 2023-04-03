«Астон Мартин» за 3 Гран-при набрал больше очков, чем за весь сезон-2022

«Астон Мартин» хватило трех гонок, чтобы перекрыть собственные показатели прошлого года.

В 2022-м команда из Сильверстоуна заработала 55 очков и стала седьмой в Кубке конструкторов. За три этапа нового сезона «Астон Мартин» набрал 65 баллов. Результаты могли быть еще более впечатляющими, если бы не поломка болида на .

Команда занимает второе место и уступает лишь « », располагается на третьей строчке в личном зачете, Стролл – на шестой.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2023

У Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин»