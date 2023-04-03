«Астон Мартин» за 3 Гран-при набрал больше очков, чем за весь сезон-2022
«Астон Мартин» хватило трех гонок, чтобы перекрыть собственные показатели прошлого года.
В 2022-м команда из Сильверстоуна заработала 55 очков и стала седьмой в Кубке конструкторов. За три этапа нового сезона «Астон Мартин» набрал 65 баллов. Результаты могли быть еще более впечатляющими, если бы не поломка болида Ланса Стролла на Гран-при Саудовской Аравии.
Команда занимает второе место и уступает лишь «Ред Булл», Фернандо Алонсо располагается на третьей строчке в личном зачете, Стролл – на шестой.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2023
Тенденция идет против Астонов. В первых двух гонках они были железно второй машиной и должны были брать подиумы без разговоров. В Австралии их подиум уже везение и череда сходов соперников. И Мерседес, и Феррари были уже сильнее. Как я и говорил после Бахрейна, у Астонов, возможно, остаётся 3-4 гонки, чтобы набрать как можно больше очков. Потом их просто съедят.