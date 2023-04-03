Алонсо расстался со своей девушкой

Теги Фернандо Алонсо светская хроника Формула-1 Астон Мартин Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и репортер ServusTV Андреа Шлагер объявили о расставании.

Фернандо и Андреа подчеркнули, что останутся друзьями и продолжат работать над совместным проектами.

«Мы хотели сообщить, что наши отношения как пары завершены. Нам повезло провести вместе фантастическое время, и это продолжится, но в другой форме нашей привязанности.

Как вы, наверное, видели, мы продолжили вместе работать на трассе и за ее пределами над различными проектами и будем делать это в дальнейшем с глубокой любовью и уважением друг к другу», – говорится в совместном заявлении в соцсетях двукратного чемпиона «Формулы-1».

Алонсо и Шлагер встречались с 2022 года.

Девушка Алонсо: «Контракт Фернандо до 2024-го станет последним, вероятнее всего»

Новая девушка Фернандо Алонсо – репортер с Гран-при «Ф-1». Раньше работала на Олимпиаде в Сочи и футбольном ЧМ, освещает хоккей и теннис

11 комментариев

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Aleus Marcus
Ответ Иван Алейников
Алонсо расстался с Великим Алонсо
то то её не видно тут особо в последнее время. Переживает бедняжка
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индийский огурчик
это видимо после того как она сказала что этот контракт последний)))
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langoth
Келли собирает вещи?
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Иван Алейников
Ответ Vano32rus
А я говорил, что её контракт закончится раньше, чем у испанца с Астоном
Алонсо расстался с Великим Алонсо
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Второй глаз Ватноглазого Джо
Теперь величайший из дидов еще полсекунды с круга снимет ))
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うちはイタチ
ну, так оно и оказалось - девушка стала бывшей быстрее, чем Ало закончил с гонками))
+2
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Александр Елисеенко
Походу Ал будет жить на базе Астона) Маньячелло какой-то
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sasaicustoms
Великий Алонсо, твой выход
+6
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Великий Алонсо
Надо обратно к Даше Капустиной
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Арсен Тартарашвили
Зато знала все про контракт🤣
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Vano32rus
А я говорил, что её контракт закончится раньше, чем у испанца с Астоном
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