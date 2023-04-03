Алонсо расстался со своей девушкой

Гонщик « » Фернандо Алонсо и репортер ServusTV Андреа Шлагер объявили о расставании.

Фернандо и Андреа подчеркнули, что останутся друзьями и продолжат работать над совместным проектами.

«Мы хотели сообщить, что наши отношения как пары завершены. Нам повезло провести вместе фантастическое время, и это продолжится, но в другой форме нашей привязанности.

Как вы, наверное, видели, мы продолжили вместе работать на трассе и за ее пределами над различными проектами и будем делать это в дальнейшем с глубокой любовью и уважением друг к другу», – говорится в совместном заявлении в соцсетях двукратного чемпиона «Формулы-1».

Алонсо и Шлагер встречались с 2022 года.

Девушка Алонсо: «Контракт Фернандо до 2024-го станет последним, вероятнее всего»

Новая девушка Фернандо Алонсо – репортер с Гран-при «Ф-1». Раньше работала на Олимпиаде в Сочи и футбольном ЧМ, освещает хоккей и теннис