Расселл – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Ферстаппен – 5-й, Леклер – 16-й
Издание The Race выделило лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Австралии.
Первую строчку в рейтинге занял Джордж Расселл, сошедший из-за возгорания болида «Мерседеса». Также в тройку попали гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, в третий раз подряд финишировавший третьим, и Ландо Норрис, который вместе с Оскаром Пиастри принес «Макларену» первые очки в сезоне.
Победитель гонки и лидер сезона Макс Ферстаппен («Ред Булл») уступил пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и занял лишь пятую позицию в списке. Напарник Макса и гонщик дня по версии болельщиков Серхио Перес стал десятым, Шарль Леклер («Феррари»), сошедший на первом круге, расположился на 16-м месте.
Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.
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Гасли, до уничтожения гонки себе и напарнику, тащил ведро гораздо лучше чем Норрис. Если рассматривать уик-энд в целом, а не перечёркивать его одним действием, то Гасли был очень хорош. Пиастри, кстати, нравится мне больше Норриса. Немного практики и он его укатает.
Алонсо быстрее или Стролл медленнее? Большой вопрос, как по мне. Я не спорю с тем, что Дед хорош, но Копчёный уик-энд лучше провёл.
Алонсо был гораздо сильнее напарника, в целом быстрее ли в Австралии Мерс или Астоны были - вопрос открытый. В целом его и Хэма я бы примерно одинаково оценил.
Норрис уверенно затащил ведро в очки. Пиастри в целом был неплох, хотя ему и больше повезло.
Албон был хорош очень, но сам себе гонку уничтожил.
Гасли уничтожил гонку себе и напарнику.
Как видно по рейтингу, за такие косяки его составители довольно сильно понижают пилотов, имеют право.
Халка бы поставил выше Макса, остальное распределение в топ-5 уже больше вкусовщина
1. Хульк.
2. Албон.
3. Гасли.
4. Хэмилтон.
5. Алонсо.