Расселл – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Ферстаппен – 5-й, Леклер – 16-й

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Издание The Race выделило лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Австралии.

Первую строчку в рейтинге занял Джордж Расселл, сошедший из-за возгорания болида «Мерседеса». Также в тройку попали гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, в третий раз подряд финишировавший третьим, и Ландо Норрис, который вместе с Оскаром Пиастри принес «Макларену» первые очки в сезоне.

Победитель гонки и лидер сезона Макс Ферстаппен («Ред Булл») уступил пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и занял лишь пятую позицию в списке. Напарник Макса и гонщик дня по версии болельщиков Серхио Перес стал десятым, Шарль Леклер («Феррари»), сошедший на первом круге, расположился на 16-м месте.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Австралии (The Race)
 
1.  Джордж Расселл («Мерседес»)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
7. Оскар Пиастри («Макларен»)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
9. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
10. Серхио Перес («Ред Булл»)
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Карлос Сайнс («Феррари»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Алекс Албон («Уильямс»)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
16. Шарль Леклер («Феррари»)
17. Пьер Гасли («Альпин»)
18. Ник де Врис («Альфа Таури»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)
 

Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии

12 комментариев

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Орбит Орбит
Ответ 9f99s5s6fr
Вот что значит репутация Алонсо. Ничего толком за гонку не сделал, ехал в темпе чуть быстрее Стролла (на 0.1-0.2 секунды), но так высоко по оценкам.
вот что значит ботом быть
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Орбит Орбит
справедливо. если бы Гасли доехал, то поставил бы его на первое
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kaimussen
Ответ voroninboris
Джордж был быстрейшим в квале (после самовоза) и на старте уверенно занял первое место - да, он сошел довольно рано, но гонку убедительную проводил. Что еще он должен был сделать для того, чтоб оказаться первым? Алонсо был гораздо сильнее напарника, в целом быстрее ли в Австралии Мерс или Астоны были - вопрос открытый. В целом его и Хэма я бы примерно одинаково оценил. Норрис уверенно затащил ведро в очки. Пиастри в целом был неплох, хотя ему и больше повезло. Албон был хорош очень, но сам себе гонку уничтожил. Гасли уничтожил гонку себе и напарнику. Как видно по рейтингу, за такие косяки его составители довольно сильно понижают пилотов, имеют право. Халка бы поставил выше Макса, остальное распределение в топ-5 уже больше вкусовщина
Жорж всегда хорош, и ничего нового я вчера не увидел. Однако, экстраполировать квалу и дебют гонки на всю остальную дистанцию нельзя, пусть я и сделал практически то же самое в случае Албона. Но Албон был на ведре, а Жорж — нет.
Гасли, до уничтожения гонки себе и напарнику, тащил ведро гораздо лучше чем Норрис. Если рассматривать уик-энд в целом, а не перечёркивать его одним действием, то Гасли был очень хорош. Пиастри, кстати, нравится мне больше Норриса. Немного практики и он его укатает.
Алонсо быстрее или Стролл медленнее? Большой вопрос, как по мне. Я не спорю с тем, что Дед хорош, но Копчёный уик-энд лучше провёл.
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Олег Карпов
Цунода должен быть выше,пиастри вообще убого ехал до крашей,кучу времени с АТ тошнил
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mrMassi
Очень обидно было за рассела, очень сильную гонку проводил, даже не смотря на неудачу с красными флагами, по ощущениям, мог добраться до подиума.
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voroninboris
Ответ kaimussen
Что курили авторы рейтинга? Жорж и половины гонки не проехал; Дед проспал старт и спокойно ехал всю гонку; Норрис и Пиастри ничего особенного не показали; Копчёный был хорош, но на ободах мог бы и быстрее ехать; Ферзь так расслабился, что уснул за рулём. 1. Хульк. 2. Албон. 3. Гасли. 4. Хэмилтон. 5. Алонсо.
Джордж был быстрейшим в квале (после самовоза) и на старте уверенно занял первое место - да, он сошел довольно рано, но гонку убедительную проводил. Что еще он должен был сделать для того, чтоб оказаться первым?
Алонсо был гораздо сильнее напарника, в целом быстрее ли в Австралии Мерс или Астоны были - вопрос открытый. В целом его и Хэма я бы примерно одинаково оценил.
Норрис уверенно затащил ведро в очки. Пиастри в целом был неплох, хотя ему и больше повезло.
Албон был хорош очень, но сам себе гонку уничтожил.
Гасли уничтожил гонку себе и напарнику.
Как видно по рейтингу, за такие косяки его составители довольно сильно понижают пилотов, имеют право.
Халка бы поставил выше Макса, остальное распределение в топ-5 уже больше вкусовщина
+5
-1
+4
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TravenS
Этот рейтинг бракованный, несите другой)
0
-3
-3
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Рнпрл Аари
Вроде уже не 1е апреля, какой Рассел вообще, и где Серхио находится, не говоря про остальное...
+1
-3
-2
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Gonshic
оценки и рейтинги писак ничего не стоят, результат гонки и три первых места стоят всего блаблабла потом )))))))
0
-2
-2
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kaimussen
Что курили авторы рейтинга? Жорж и половины гонки не проехал; Дед проспал старт и спокойно ехал всю гонку; Норрис и Пиастри ничего особенного не показали; Копчёный был хорош, но на ободах мог бы и быстрее ехать; Ферзь так расслабился, что уснул за рулём.
1. Хульк.
2. Албон.
3. Гасли.
4. Хэмилтон.
5. Алонсо.
+3
-4
-1
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Великий Алонсо
9f99s5s6fr. - Вот что значит смотреть гонку шоколадным глазом. Стролл от Гасли отставал под конец гонки, Алонсо отрывался от Сайнса и висел на хвосте у Хэмилтона 🖕
+2
-7
-5
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9f99s5s6fr
Вот что значит репутация Алонсо. Ничего толком за гонку не сделал, ехал в темпе чуть быстрее Стролла (на 0.1-0.2 секунды), но так высоко по оценкам.
+10
-6
+4
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