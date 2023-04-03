Расселл – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Ферстаппен – 5-й, Леклер – 16-й

Издание The Race выделило лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Австралии.

Первую строчку в рейтинге занял Джордж Расселл, сошедший из-за возгорания болида «Мерседеса». Также в тройку попали гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, в третий раз подряд финишировавший третьим, и Ландо Норрис, который вместе с Оскаром Пиастри принес «Макларену» первые очки в сезоне.

Победитель гонки и лидер сезона Макс Ферстаппен («Ред Булл») уступил пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и занял лишь пятую позицию в списке. Напарник Макса и гонщик дня по версии болельщиков Серхио Перес стал десятым, Шарль Леклер («Феррари»), сошедший на первом круге, расположился на 16-м месте.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Австралии (The Race)

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

10. Серхио Перес («Ред Булл»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Карлос Сайнс («Феррари»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

16. Шарль Леклер («Феррари»)

17. Пьер Гасли («Альпин»)

18. Ник де Врис («Альфа Таури»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)

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