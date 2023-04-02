Стюарды отклонили протест «Хааса» – результаты Гран-при Австралии утверждены

Стюарды Гран-при Австралии отклонили протест « », поданный на результаты гонки в Мельбурне.

В «Хаасе» заявляли, что порядок на рестарте гонки должен был определяться по отметке прохождения второй линии автомобиля безопасности – в момент перед тем, как гонка была остановлена красными флагами.

Однако в отметили, что наиболее надежным источником для определения стартового (и финишного в данном случае) положения был порядок, в котором участники были расположены на стартовой решетке на момент проведения рестарта.

Таким образом, результаты Гран-при Австралии были официально утверждены.

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