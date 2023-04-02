Стюарды отклонили протест «Хааса» – результаты Гран-при Австралии утверждены

Теги Гран-при Австралии ФИА Формула-1 регламент Хаас Авто

Стюарды Гран-при Австралии отклонили протест «Хааса», поданный на результаты гонки в Мельбурне.

В «Хаасе» заявляли, что порядок на рестарте гонки должен был определяться по отметке прохождения второй линии автомобиля безопасности – в момент перед тем, как гонка была остановлена красными флагами.

Однако в ФИА отметили, что наиболее надежным источником для определения стартового (и финишного в данном случае) положения был порядок, в котором участники были расположены на стартовой решетке на момент проведения рестарта.

Таким образом, результаты Гран-при Австралии были официально утверждены.

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4 комментария

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TravenS
Можно подумать протесты от мелких команд рассматриваются)
0
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Бехруз Каримов
Ответ mnb213
Что и следовало ожидать, это был протест из серии - а вдруг прокатит
не вышло 😁
+2
0
+2
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mnb213
Что и следовало ожидать, это был протест из серии - а вдруг прокатит
+13
0
+13
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Бехруз Каримов
👍
+3
0
+3
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