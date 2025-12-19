«Мы рассматриваем все возможности». Вассер допусти замену гоночного инженера Хэмилтона

В «Феррари» допускают смену гоночного инженера Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что не исключает смену гоночного инженера Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026.

Хэмилтон не лучшим образом провел прошлый чемпионат и не оптимально сработался со своим гоночным инженером Риккардо Адами.

Адами работает гоночным инженером в «Формуле-1» с 2005 года. В «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз») он в статусе гоночного инженера работал с Себастьяном Феттелем , Витантонио Лиуцци, Себастьяном Буэми и Даниэлем Риккардо.

В 2015 году Адами перешел из структуры «Ред Булл » в «Феррари», где вновь стал гоночным инженером Феттеля. После этого итальянец также успел поработать с Карлосом Сайнсом.

«Да, мы рассматриваем и оцениваем все доступные возможности», – заявил Вассер.

