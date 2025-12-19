  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Мы рассматриваем все возможности». Вассер допусти замену гоночного инженера Хэмилтона
0

«Мы рассматриваем все возможности». Вассер допусти замену гоночного инженера Хэмилтона

В «Феррари» допускают смену гоночного инженера Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что не исключает смену гоночного инженера Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026.

Хэмилтон не лучшим образом провел прошлый чемпионат и не оптимально сработался со своим гоночным инженером Риккардо Адами.

Адами работает гоночным инженером в «Формуле-1» с 2005 года. В «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз») он в статусе гоночного инженера работал с Себастьяном Феттелем, Витантонио Лиуцци, Себастьяном Буэми и Даниэлем Риккардо.

В 2015 году Адами перешел из структуры «Ред Булл» в «Феррари», где вновь стал гоночным инженером Феттеля. После этого итальянец также успел поработать с Карлосом Сайнсом.

«Да, мы рассматриваем и оцениваем все доступные возможности», – заявил Вассер.

8 антирекордов Хэмилтона в первый год за «Феррари». Худший дебют в истории Скудерии?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoФредерик Вассер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoФеррари
logoСебастьян Феттель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Уверен, Хэмилтон не сдастся, он определенно останется в «Ф-1»
35 минут назад
Изак Аджар: «В Ферстаппене впечатляет, что даже после четырех титулов он стремится к победам – и злится, когда дела идут не так, как хотелось бы»
сегодня, 15:39
«Уильямс» показал ливрею болида для предсезонных тестов в Барселоне
сегодня, 14:45Фото
Маттиа Бинотто: «Ауди» не планирует становиться главным сюрпризом «Ф-1» следующего сезона»
сегодня, 14:25
Макс Ферстаппен о встрече с Вольффом на Сардинии: «Мы общались обо всем, кроме «Формулы-1»
сегодня, 13:42
Тизер 3-го сезона MF Ghost – аниме о спортивных гонках
сегодня, 13:40Кино
Шарль Леклер: «Подход «Феррари» не менялся – мы быстро поняли, что в сезоне-2025 не будем бороться за титул»
сегодня, 13:10
Линдблад будет выступать в «Формуле-1» под номером «41»
сегодня, 12:29
Джанкарло Минарди: «Нет, Хэмилтон не закончился. Гонщик с возрастом не может растерять талант»
сегодня, 11:57
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «У титула Норриса всегда будет небольшой привкус – Ландо должен был побеждать увереннее»
сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10