MotoGP. Гран-при Аргентины. Биндер выиграл спринт с 15-го места, Беццекки – 2-й, Марини – 3-й

Брэд Биндер выиграл спринт на Гран-при Аргентины, прорвавшись с 15-й стартовой позиции.

Гонщика «КТМ» до последних метров прессинговали пилоты «ВР46» Марко Беццеки и Лука Марини, занявшие второе и третье места. Представитель «Грезини» Алекс Маркес, стартовавший с поула, завершил заезд пятым, действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати» стал шестым, а Хоан Мир («Хонда») и Алеш Эспаргаро («Априлия») вылетели с трассы.

MotoGP

Гран-при Аргентины

Автодром Термас де Рио Ондо

1 апреля 2023 года

Спринт

1. Брэд Биндер («КТМ») – 12 кругов

2. Марко Беццекки («ВР46») +0,072

3. Лука Марини («ВР46») +0,877

4. Франко Морбиделли («Ямаха») +2,354

5. Алекс Маркес («Грезини») +2,462

6. Франческо Баньяя («Дукати») +2,537

7. Маверик Виньялес («Априлия») +2,643

8. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +3,754

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +3,856

10. Джек Миллер («КТМ») +5,143

11. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +5,574

12. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +6,965

13. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +7,568

14. Рауль Фернандес («РНФ») +7,725

15. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +8,687

16. Аугусто Фернандес («Гасгас») +9,040

Сошли:

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Хоан Мир («Хонда»)

MotoGP. Гран-при Аргентины. Квалификация. Алекс Маркес выиграл первый поул в карьере, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й

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