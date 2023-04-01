MotoGP. Гран-при Аргентины. Биндер выиграл спринт с 15-го места, Беццекки – 2-й, Марини – 3-й
Брэд Биндер выиграл спринт на Гран-при Аргентины, прорвавшись с 15-й стартовой позиции.
Гонщика «КТМ» до последних метров прессинговали пилоты «ВР46» Марко Беццеки и Лука Марини, занявшие второе и третье места. Представитель «Грезини» Алекс Маркес, стартовавший с поула, завершил заезд пятым, действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати» стал шестым, а Хоан Мир («Хонда») и Алеш Эспаргаро («Априлия») вылетели с трассы.
MotoGP
Гран-при Аргентины
Автодром Термас де Рио Ондо
1 апреля 2023 года
Спринт
1. Брэд Биндер («КТМ») – 12 кругов
2. Марко Беццекки («ВР46») +0,072
3. Лука Марини («ВР46») +0,877
4. Франко Морбиделли («Ямаха») +2,354
5. Алекс Маркес («Грезини») +2,462
6. Франческо Баньяя («Дукати») +2,537
7. Маверик Виньялес («Априлия») +2,643
8. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +3,754
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +3,856
10. Джек Миллер («КТМ») +5,143
11. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +5,574
12. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +6,965
13. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +7,568
14. Рауль Фернандес («РНФ») +7,725
15. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +8,687
16. Аугусто Фернандес («Гасгас») +9,040
Сошли:
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Хоан Мир («Хонда»)
MotoGP. Гран-при Аргентины. Квалификация. Алекс Маркес выиграл первый поул в карьере, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й
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Но заметно, что обгоны многим даются тяжело.. Похоже, что представители некоторых команд и известные лица из мира MotoGP правы - аэродиминака лишнее для мотоциклов. MotoGP пошла по примеру Формулы 1.