Формула-3. Австралия. Колапинто выиграл 1-ю гонку, Себастьян Монтойя на подиуме, Бедрин – 18-й

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Франко Колапинто одержал победу по итогам спринта в Мельбурне.

Пилот «МП Моторспорт» на старте опередил обладателя субботнего поула Себастьяна Монтойю из «Хайтека», который в итоге финишировал третьим, а вторым стал представитель «Премы» Зак О’Салливан. Колапинто и О’Салливан – гонщики Академии «Уильямса». Для Себастьяна, сына экс-пилота «Формулы-1» Хуана-Пабло Монтойи, подиум стал первым в «Ф-3».

Никита Бедрин из «Йенцера», занявший 20-ю позицию в квалификации, завершил заезд 18-м.

Лидирует в чемпионате пилот «Трайдента» Габриэль Бортолето с 30 очками, его преследуют Дино Беганович («Према», 27), Оливер Гете («Трейдент», 23), Колапинто (21) и Хосеп Мария Марти («Кампос», 19).

Формула-3. Австралия. Бортолето выиграл квалификацию, Бедрин разбил машину и стал 20-м

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