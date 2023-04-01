Формула-2. Австралия. Хаугер выиграл 1-ю гонку, Кроуфорд – 2-й, Маини – 3-й

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Гонщик «МП Моторспорт» Деннис Хаугер одержал победу по итогам спринта в Мельбурне, стартовав с субботнего поула.

Второе место занял Джек Кроуфорд из «Хайтека», третье место завоевал пилот «Кампоса» Куш Маини, четвертым финишировал Артур ЛеклерДАМС»).

Лидеры чемпионата не заработали очки: Ральф Бошунг («Кампос») и Тео Пуршер («АРТ») сошли, Аюму Иваса («ДАМС») стал 13-м.

Победитель гонки вплотную приблизился к топ-3 в общем зачете: Бошунг набрал 33 очка, Пуршер – 32, Иваса – 31, Хаугер – 30, пилот «Премы» Фредерик Вести – 29.

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