Экс-менеджер Вильнева работает над созданием гендерно равномерной команды «Ф-1» в стране Персидского залива

Крейг Поллок подтвердил, что работает над вступлением своей команды в «Формулу-1».

Поллок – бывший менеджер чемпиона «Ф-1»-1997 , а также основатель и экс-босс команды «БАР», которая выступала в чемпионате с 1999 по 2005 годы.

Крейг сообщил, что его проект под названием Formula Equal станет первой гендерно равномерной командой в автоспорте: 50 процентов работников на всех уровнях будут составлять мужчины и 50 процентов – женщины. Британец работает над проектом почти четыре года и планирует вступить в «Ф-1» в 2026-м.

Согласно исследованию от 2016 года, в европейском автоспорте женщины составляли 6,5 процента от пилотов, 16 процентов от сотрудников организаций и 19 процентов от волонтеров.

«Концепция и идея заключалась в том, чтобы построить команду «Формулы-1» с 50 процентами мужчин и 50 процентами женщин. Если речь о существующем коллективе «Формулы-1», сделать это крайне трудно. Гораздо легче начинать с чистого листа.

Мы понимаем, что предстоит пройти через собственную академию пилотов, которую нужно создать, потому что в данный момент не хватает девушек с подготовкой, позволяющей выступать на уровне «Формулы-1», – сказал Поллок.

Бизнесмен подтвердил, что команда подала заявку в ФИА. Также Поллок сообщил, что рассчитывает на финансовую поддержку от одной из ближневосточных стран, где и будет располагаться база:

«У нас насыщенные переговоры – скажем так, со страной в Персидском заливе. Сейчас я не могу говорить об этом и высказываться откровенно, но все станет известно в самое ближайшее время. И, надеюсь, это сработает, потому что денег нужно много».

Предполагается, что проект профинансирует Саудовская Аравия, которая высказывалась о своих необъятных амбициях в «Ф-1» и автоспорте.

«[Проект в случае успеха станет] первой командой «Формулы-1», которая по-настоящему находится вне Европы. Она должна быть построена с нуля в стране Персидского залива, такова наша цель. Это долгосрочный проект, не краткосрочный», – добавил Крейг.

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