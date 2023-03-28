Экс-менеджер Вильнева работает над созданием гендерно равномерной команды «Ф-1» в стране Персидского залива

Теги ФИА Жак Вильнев Формула-1 регламент Крейг Поллок Авто

Крейг Поллок подтвердил, что работает над вступлением своей команды в «Формулу-1».

Поллок – бывший менеджер чемпиона «Ф-1»-1997 Жака Вильнева, а также основатель и экс-босс команды «БАР», которая выступала в чемпионате с 1999 по 2005 годы.

Крейг сообщил, что его проект под названием Formula Equal станет первой гендерно равномерной командой в автоспорте: 50 процентов работников на всех уровнях будут составлять мужчины и 50 процентов – женщины. Британец работает над проектом почти четыре года и планирует вступить в «Ф-1» в 2026-м.

Согласно исследованию ФИА от 2016 года, в европейском автоспорте женщины составляли 6,5 процента от пилотов, 16 процентов от сотрудников организаций и 19 процентов от волонтеров.

«Концепция и идея заключалась в том, чтобы построить команду «Формулы-1» с 50 процентами мужчин и 50 процентами женщин. Если речь о существующем коллективе «Формулы-1», сделать это крайне трудно. Гораздо легче начинать с чистого листа.

Мы понимаем, что предстоит пройти через собственную академию пилотов, которую нужно создать, потому что в данный момент не хватает девушек с подготовкой, позволяющей выступать на уровне «Формулы-1», – сказал Поллок.

Бизнесмен подтвердил, что команда подала заявку в ФИА. Также Поллок сообщил, что рассчитывает на финансовую поддержку от одной из ближневосточных стран, где и будет располагаться база:

«У нас насыщенные переговоры – скажем так, со страной в Персидском заливе. Сейчас я не могу говорить об этом и высказываться откровенно, но все станет известно в самое ближайшее время. И, надеюсь, это сработает, потому что денег нужно много».

Предполагается, что проект профинансирует Саудовская Аравия, которая высказывалась о своих необъятных амбициях в «Ф-1» и автоспорте.

«[Проект в случае успеха станет] первой командой «Формулы-1», которая по-настоящему находится вне Европы. Она должна быть построена с нуля в стране Персидского залива, такова наша цель. Это долгосрочный проект, не краткосрочный», – добавил Крейг.

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16 комментариев

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Paninaro
В итоге будет пшик, как у Питера Уинздора с его американской командой USF1.
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tick_tick_BOOM
Углеродно-нейтрально-гендерно-равномерно-расово-толерантная....

Если полкоманды будет ходить в парандже(арабская же!), по тв-картинке хрен поймёшь мальчики там или гюльчатайчики.
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софочка
Ответ Alexandr Tarakanoff
Один пилот сильный, второй - женщина. Передние колеса поменяли быстро, задние поменяли. Первый питстоп на 21 круге, второй в третьей фазе луны.
Если убрать первое предложение, то как будто Феррари описываете
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Silent2006
Сорян, бро, это уже не в повесточке. Сейчас гендерно равномерная - это 49 гендеров, или сколько их там. Трансы, опять-таки. Они, их, «ощущаю себя комнатной лилией» и прочие городские сумасшедшие.
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irs118return
ахаха, что у этого больного в голове, что прокатит?
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Хаскерс
Это что за дискриминация? То есть по половине займут мужики и бабы, а как же остальные 96 кентеров? Полупокеры, слабобинары, антифаготы? Требую продолжения банкета!
Да, а кстати ка будут определять, мужчина или женщина? В общем, готов стать ВП по инклюзивности в этой конторе. Условия - в личку.
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Joss Stone
а потом пусть приезжает реформировать наши мфц, пенсионные фонды, региональные администрации и прочие подобные структуры - там тоже гендерное неравенство, тётки одни работают, негоже! верю в мужика!
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Alexandr Tarakanoff
Один пилот сильный, второй - женщина. Передние колеса поменяли быстро, задние поменяли. Первый питстоп на 21 круге, второй в третьей фазе луны.
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Kuryanin
А как же небинарные личности?
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Регион 22
Слабый пол на пит стопах отрабатывать будет.
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Batt Monner
Понимает, что на стандартные заявки команды Ф1 наложат вето и получает протекцию в виде всей этой псевдоравноправной хрени
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Kemal Gul
Подобные проекты обречены на провал. И не потому, что женщины не могут работать в подобной структуре. Конечно могут. Проблема в том, что подобные идеи: квоты на места для женщин или расовых меньшинств, убивают главный двигатель прогресса - конкуренцию. Работодатель вынужденен ломать голову, как бы ему найти сотрудника правильного пола, а не отбирать по навыкам. Совершенно искуственные рамки, мешающие развитию, в каком-то смысле можно даже сравнить с лимитом на легионеров в РПЛ, только ещё более масштабно и дебилистично
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MAGiRUS
Сразу вспомнился Галустян, "Отличный план"!
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Боевой Бурят Путина
Хорошо, что хоть не гендерно-нейтральной😂
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Макс Голубев
Гендерно-равномерная команда? В стране персидского залива? Странновато, но посмотрим
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Александр Елисеенко
Идиоты
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