MotoGP. Мир – 5-й гонщик, пропускающий Гран-при Аргентины из-за травм, «Хонда» не выступит в гонке

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Гран-при Португалии MotoGP Марк Маркес Пол Эспаргаро Гран-при Аргентины MotoGP Хоан Мир Мигел Оливейра Здоровье РНФ Энеа Бастианини Гасгас Авто

Чемпион MotoGP 2020 года Хоан Мир не выступит на Гран-при Аргентины.

Гонщик «Хонды» получил травмы головы и шеи при падении в спринте. Врачи не диагностировали переломы, однако не допустили испанца к соревнованиям.

Команда пропустит гонку в полном составе – ранее выбыл напарник Мира Марк Маркес. Также на Гран-при Португалии травмы получили пилот Энеа Бастианини («Дукати»), Пол Эспаргаро («Гасгас») и Мигел Оливейра («РНФ»). Все они не выступают в Аргентине. Таким образом, в заезде примут участие 17 пилотов из 22.

Оливейра – четвертый пилот MotoGP, пропускающий Гран-при Аргентины из-за травм

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4 комментария

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Александр Елисеенко
Ответ M93
Маркес здесь не при чем. Мир и до этого падал на Хонде не раз. Хонда очень нестабильный байк.
Я про самое первое падение, когда пришлось чемп пропускать.
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M93
Ответ Александр Елисеенко
Да уж, после первой травмы Маркеса всё пошло наперекосяк
Маркес здесь не при чем. Мир и до этого падал на Хонде не раз. Хонда очень нестабильный байк.
0
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0
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V3ttel
Чемпионат, где сражаются не на жизнь, а на смерть
+2
0
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Александр Елисеенко
Да уж, после первой травмы Маркеса всё пошло наперекосяк
+1
0
+1
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