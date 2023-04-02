MotoGP. Мир – 5-й гонщик, пропускающий Гран-при Аргентины из-за травм, «Хонда» не выступит в гонке
Чемпион MotoGP 2020 года Хоан Мир не выступит на Гран-при Аргентины.
Гонщик «Хонды» получил травмы головы и шеи при падении в спринте. Врачи не диагностировали переломы, однако не допустили испанца к соревнованиям.
Команда пропустит гонку в полном составе – ранее выбыл напарник Мира Марк Маркес. Также на Гран-при Португалии травмы получили пилот Энеа Бастианини («Дукати»), Пол Эспаргаро («Гасгас») и Мигел Оливейра («РНФ»). Все они не выступают в Аргентине. Таким образом, в заезде примут участие 17 пилотов из 22.
Оливейра – четвертый пилот MotoGP, пропускающий Гран-при Аргентины из-за травм
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