СКА проиграл 5-й матч подряд, штрафы Джикии за нарушение ПДД, ошибки судей в пользу «Краснодара», Рублев проиграл Звереву, Мичков вернулся и другие новости

1. СКА проиграл 5-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ – 1:2 «Авангарду», но Роман Ротенберг не унывает и напоминает прошлый сезон. У звездного форварда петербуржцев Евгения Кузнецова нет очков в трех матчах подряд при 18 минутах штрафа.

«Торпедо» разгромило «Сочи» (7:1), «Трактор» победил «Амур» (4:3) и другие результаты игрового дня.

2. У Георгия Джикии 2148 штрафов на более чем 2 млн рублей за нарушение ПДД с 2021 года, 1915 из них – за превышение скорости. 44 штрафа на 35 тысяч не оплачены до сих пор. Экс-защитник «Спартака» выступает за «Химки».

3. НХЛ. Матвей Мичков вернулся в состав «Филадельфии» после пропуска 2 игр по решению тренера и сразу же стал 1-й звездой матча против «Сан-Хосе» (4:3 Б) – 5-й гол в сезоне, передача и победный буллит. Правда, перед овертаймом он вступил в стычку с Макклином Селебрини и оставил команду в меньшинстве. «Питтсбург» был разгромлен «Далласом» (1:7), пропустив сразу 6 шайб в первом периоде . Все результаты дня – здесь .

4. Судьи Мир РПЛ больше всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге – 4 раза, против «Динамо» Махачкала и «Зенита» – чаще всего. Егоров, Безбородов и Карасев – лидеры по ошибкам. Гонорары арбитров в Премьер-лиге вырастут с 2025-го : главный рефери будет получать 214 тысяч рублей, ассистенты и судья ВАР – 107, резервный – 26 750.

5. Андрей Рублев проиграл Александру Звереву в 1-м туре итогового турнира ATP, Карлос Алькарас уступил Касперу Рууду.

6. НБА. «Кливленд» обыграл «Чикаго» и стартовал с 12-0, 45 очков от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Клипперс» и другие результаты .

7. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила детский дом «Алые паруса»: «Я захотела сделать что-то хорошее для ребят, которые в этом действительно нуждаются».

8. «Спартак» может разорвать контракт с форвардом Виллианом Жозе в декабре, а также расторгнуть соглашение с защитником Миенти Абеной. Клуб избавляется от «наследия» Амарала? Красно-белые готовы потратить 40-50 млн евро на трансферы зимой и хотят подписать форварда, вингера, хавбеков и правого защитника.

9. Биатлонистка Анна Сола выиграла лыжную «разделку» на 5 км в Ханты-Мансийске. У мужчин на «десятке» победил Андрей Мельниченко.

10. Руд ван Нистелрой, временно исполнявший обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», покинул клуб . Португалец Рубен Аморим приехал на базу клуба и приступит к работе после получения визы.

11. Журналист Хайо Зеппельт признал недостоверность утверждений о том, что Алишер Усманов создал «систему подкупа судей» в международном фехтовании.

12. Судья Дэвид Кут называл Юргена Клоппа «полным мудаком» – видео, которому несколько лет , появилось в соцсетях. В PGMOL отстранили арбитра от работы и проводят расследование.

13. «Ред Булл» принял решение сохранить Серхио Переса напарником Макса Ферстаппена в следующем году. Мексиканец привлек новых спонсоров.

Цитаты дня:

Дмитрий Федоров о драфте в КХЛ: «Богатые выдергивают звездочек, лучше перебрать, пусть не достанется конкурентам. Сейчас они заряжают информационную артиллерию , дискредитируя идею»

Ротенберг о драфте в КХЛ: «А если позвонит дядя Джон, позовет в Америку? У нас игроки мирового уровня. Родители вкладывают душу, берут кредиты, и кто-то будет решать судьбу ребенка»

Месси после вылета из плей-офф МЛС: «Хотя «Интер» достиг некоторых целей, мы хотели большего . Будем готовиться к тому, чтобы стать сильнее в следующем году»

Матыцин о допуске россиян на международную арену: «Нам не надо ждать каких‑то известий извне . Мы должны сами определять границы наших возможностей»

Стипе Миочич: «Выбью из Джонса все дерьмо и выйду из октагона с поясом. Покажу миру, насколько я велик»

Собчак о просмотрах интервью: «В этом жанре Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет »