У СКА пятое поражение подряд – 1:2 от «Авангарда». Команда Ротенберга идет 3-й на Западе

СКА проиграл 5-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга на выезде потерпела поражение от «Авангарда » (1:2).

В следующем матче, 13 ноября, петербургский клуб сыграет против «Сибири».

На данный момент СКА занимает 3-е место в таблице Запада, набрав 32 очка в 26 играх.

Напомним, что в прошлом сезоне у клуба из Санкт-Петербурга также было пять поражений подряд – в сентябре.