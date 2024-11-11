КХЛ. «Амур» примет «Трактор», СКА в гостях у «Авангарда», «Торпедо» сыграет с «Сочи» 

В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

«Трактор » сыграет в гостях с «Амуром », СКА встретится на выезде с «Авангардом », «Торпедо » примет «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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