Тэйвс впервые в карьере в НХЛ сыграл против «Чикаго». У 37-летнего форварда «Виннипега» ассист, 6 бросков и 70% на точке в матче с бывшим клубом

Джонатан Тэйвс впервые в карьере в НХЛ сыграл против «Чикаго».

37-летний форвард вышел на лед в матче регулярного чемпионата между «Виннипегом » и «Блэкхокс» (6:3) и отметился результативной передачей.

В 11 матчах в сезоне у канадца стало 6 (2+4) баллов при полезности «минус 6». Сегодня за 20:21 («минус 1») он отметился 6 бросками в створ и 70% эффективности на точке вбрасывания (14 из 20).

Напомним, что в межсезонье Тэйвс вернулся в хоккей после пропуска двух полных сезонов, подписав контракт с «Джетс» (командой из своего родного города) на один год.

За «Чикаго » хоккеист выступал с 2007 по 2023 год. Он долго был капитаном команды и трижды выиграл Кубок Стэнли в ее составе (2010, 2013, 2015).