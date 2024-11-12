Мичков – 1-я звезда матча с «Сан-Хосе»: 5-й гол в сезоне, передача и победный буллит. У него 12 очков в 14 играх

Матвей Мичков стал 1-й звездой матча с «Сан-Хосе».

19-летний форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:3 Б), а также стал автором победного буллита в послематчевой серии.

Россиянин вернулся в состав «Флайерс» после пропуска двух матчей по решению тренера. На его счету стало 12 (5+9) очков в 14 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 6».

Сегодня Мичков (15:42, 3:21 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, применил 2 силовых приема, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.

Также он получил малый штраф в концовке 3-го периода – за стычку с форвардом «Шаркс» Макклином Селебрини.

Мичков вступил в стычку с Селебрини и ткнул ему крагой в лицо в концовке 3-го периода матча с «Сан-Хосе». Матвей получил 2 минуты штрафа