Мичков – 1-я звезда матча с «Сан-Хосе»: 5-й гол в сезоне, передача и победный буллит. У него 12 очков в 14 играх
Матвей Мичков стал 1-й звездой матча с «Сан-Хосе».
19-летний форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:3 Б), а также стал автором победного буллита в послематчевой серии.
Россиянин вернулся в состав «Флайерс» после пропуска двух матчей по решению тренера. На его счету стало 12 (5+9) очков в 14 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 6».
Сегодня Мичков (15:42, 3:21 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, применил 2 силовых приема, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.
Также он получил малый штраф в концовке 3-го периода – за стычку с форвардом «Шаркс» Макклином Селебрини.
Мичков вступил в стычку с Селебрини и ткнул ему крагой в лицо в концовке 3-го периода матча с «Сан-Хосе». Матвей получил 2 минуты штрафа
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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