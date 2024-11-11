НБА. «Чикаго» примет «Кливленд», «Оклахома» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Кливленд » постарается продолжить победную серию в гостевом матче с «Чикаго ». «Оклахома» встретится с «Клипперс ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.