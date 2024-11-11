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НБА. «Чикаго» примет «Кливленд», «Оклахома» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Кливленд» постарается продолжить победную серию в гостевом матче с «Чикаго». «Оклахома» встретится с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЧикаго
logoКливленд
logoХьюстон
logoКлипперс
logoБруклин
logoНовый Орлеан
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoНБА
logoВашингтон
logoОклахома-Сити
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