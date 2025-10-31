  • Спортс
Сегин провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. У 33-летнего форварда «Далласа» 814 очков за карьеру

Тайлер Сегин провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Юбилейной для 33-летнего нападающего стала игра между «Далласом» и «Тампой» (1:2 ОТ). Он провел на льду 21:48 и не отметился набранными очками.

Всего у Сегина 814 (363+451) очков в регулярках НХЛ, включая 3+2 в 11 матчах этого сезона. Он является обладателем Кубка Стэнли-2011 в составе «Бостона».

Действующий контракт форварда со средней годовой зарплатой 9,85 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДаллас
logoНХЛ
logoТайлер Сегин
