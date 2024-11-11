Аморим посетил базу «МЮ». Тренер приступит к работе после получения визы

Рубен Аморим прибыл в расположение «МЮ».

В понедельник новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» посетил тренировочную базу клуба в Кэррингтоне и встретился с членами руководства – Омаром Беррадой, Дэном Эшуортом и Джейсоном Уилкоксом.

Как сообщает пресс-служба «МЮ», Аморим сможет приступить к работе после получения визы – перед этим португальский специалист встретится с тренерским штабом.

Первый матч под руководством Аморима «Манчестер Юнайтед » проведет 24 ноября – команда сыграет на выезде с «Ипсвичем» в 12-м туре АПЛ .

Фото: manutd.com