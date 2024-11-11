Аморим посетил базу «МЮ». Тренер приступит к работе после получения визы
Рубен Аморим прибыл в расположение «МЮ».
В понедельник новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» посетил тренировочную базу клуба в Кэррингтоне и встретился с членами руководства – Омаром Беррадой, Дэном Эшуортом и Джейсоном Уилкоксом.
Как сообщает пресс-служба «МЮ», Аморим сможет приступить к работе после получения визы – перед этим португальский специалист встретится с тренерским штабом.
Первый матч под руководством Аморима «Манчестер Юнайтед» проведет 24 ноября – команда сыграет на выезде с «Ипсвичем» в 12-м туре АПЛ.
Фото: manutd.com
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости