«Даллас» забил «Питтсбургу» 6 голов в 1-м периоде, реализовав 50% бросков. Бломквист и Неделькович пропустили по 3 шайбы
«Даллас» забросил «Питтсбургу» 6 шайб в 1-м периоде матча – после 12 бросков.
«Старс» разгромили «Пингвинс» (7:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Техасцы забросили 6 шайб в первом периоде, реализовав 50% бросков (6 из 12). У «Питтсбурга» по 3 гола на этом отрезке пропустили вратари Йоэль Бломквист и вышедший на замену Алекс Неделькович.
«Даллас» также установил клубный рекорд по скорости достижения отметки 5 шайб за игру – за 14 минут 37 секунд с начала игры.
В истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») это 3-й результат. Рекорд был установлен в 1971 году – 5 шайб в ворота «Лос-Анджелеса» (7:2) за 9:00 с начала игры.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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