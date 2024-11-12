«Даллас» забил «Питтсбургу» 6 голов в 1-м периоде, реализовав 50% бросков. Бломквист и Неделькович пропустили по 3 шайбы

«Даллас» забросил «Питтсбургу» 6 шайб в 1-м периоде матча – после 12 бросков.

«Старс» разгромили «Пингвинс» (7:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Техасцы забросили 6 шайб в первом периоде, реализовав 50% бросков (6 из 12). У «Питтсбурга » по 3 гола на этом отрезке пропустили вратари Йоэль Бломквист и вышедший на замену Алекс Неделькович .

«Даллас » также установил клубный рекорд по скорости достижения отметки 5 шайб за игру – за 14 минут 37 секунд с начала игры.

В истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») это 3-й результат. Рекорд был установлен в 1971 году – 5 шайб в ворота «Лос-Анджелеса» (7:2) за 9:00 с начала игры.