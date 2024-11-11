Ротенберг о 5 поражениях подряд: «СКА уже проходил это – с последнего места мы поднялись на первое в прошлом сезоне. Надо забивать, когда есть моменты, иначе хоккейный бог наказывает»
Сегодня петербургский клуб проиграл «Авангарду» (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Беспокоит ли вас именно серия из 5 поражений подряд, потому что СКА играет в классный хоккей, но чего-то не хватает. Не ударит ли это по психологии?
– Ну, я уже резюмировал. У нас крепкие ребята. Есть и молодые лидеры.
Мы уже проходили такую ситуацию в прошлом сезоне – с последнего места поднялись на первое, то есть у нас уже есть опыт. Команды разные, нельзя сравнивать. Но мы проходили разные ситуации. Это спорт, в такой ситуации надо сплотиться.
Согласен с вами полностью. Есть детали. Вот это: удачу надо заслужить, не заигрываться. Нам не хватает забитых голов, а чтобы забивать голы, нужно улучшить работу в деталях.
Вратарь наш сыграл сегодня замечательно, непростое начало было. Он молодой пацан, но показывает уровень и с каждой игрой добавляет. И когда такие ребята развиваются, это здорово.
Кроме того, чтобы играть в хоккей классно, с шайбой, радовать болельщиков, надо ответственно относиться к своим голевым моментам, дорожить ими. Я думаю, что над этим нам надо поработать.
А сегодня соперник здорово оборонялся, все ловил на себя. Во втором периоде – мы все видели – были стопроцентные голевые моменты, в таких ситуациях не надо доводить до пустых ворот, надо просто забить.
Потому что хоккейный бог наказывает за такие ситуации – чтобы ребята не заигрывались. Надо это улучшить, и когда все будет совсем по-другому, – сказал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.
У СКА пятое поражение подряд – 1:2 от «Авангарда». Команда Ротенберга идет 3-й на Западе
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