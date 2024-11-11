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  • Лыжи. «Югория. Первый снег». Сола выиграла коньковую «разделку» на 5 км, Каплина – 4-я, Наталия Шевченко – 5-я, Казакевич – 6-я, Кулешова – 7-я
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Лыжи. «Югория. Первый снег». Сола выиграла коньковую «разделку» на 5 км, Каплина – 4-я, Наталия Шевченко – 5-я, Казакевич – 6-я, Кулешова – 7-я

Биатлонистка Анна Сола выиграла лыжную «разделку» на 5 км в Ханты-Мансийске.

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

Ханты-Мансийск

5 км, раздельный старт, свободный стиль

Женщины

1. Анна Сола (Беларусь) – 12.35,5

2. Арина Каличева – 8,3

3. Елизавета Маслакова – 16,5

4. Елизавета Каплина – 16,9

5. Наталия Шевченко – 18,0

6. Ирина Казакевич – 20,5

7. Анастасия Кулешова – 23,6

8. Дарья Белослудцева – 24,3

9. Дарья Канева – 28,3

10. Екатерина Шибекина – 31,0...

15. Алина Кудисова – 44,8...

18. Анастасия Шевченко – 45,7

19. Тамара Дербушева – 46,0...

23. Екатерина Мошкова – 49,9...

25. Светлана Миронова – 53,3

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
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logoМария Гущина
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoВиктория Сливко
logoСветлана Миронова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнна Сола
logoАнастасия Егорова
logoИрина Казакевич
Елизавета Каплина
logoЕкатерина Мошкова
logoМария Истомина
logoАнастасия Шевченко
logoАнна Грухвина
logoАлена Баранова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Алина Кудисова
Кира Дюжева
Дарья Кудаева
Дарья Канева
Елизавета Маслакова
Арина Каличева
Екатерина Шибекина
Югория. Первый снег
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