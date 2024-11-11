Лыжи. «Югория. Первый снег». Сола выиграла коньковую «разделку» на 5 км, Каплина – 4-я, Наталия Шевченко – 5-я, Казакевич – 6-я, Кулешова – 7-я
Биатлонистка Анна Сола выиграла лыжную «разделку» на 5 км в Ханты-Мансийске.
Лыжные гонки
Ханты-Мансийск
5 км, раздельный старт, свободный стиль
Женщины
1. Анна Сола (Беларусь) – 12.35,5
2. Арина Каличева – 8,3
3. Елизавета Маслакова – 16,5
4. Елизавета Каплина – 16,9
5. Наталия Шевченко – 18,0
6. Ирина Казакевич – 20,5
7. Анастасия Кулешова – 23,6
8. Дарья Белослудцева – 24,3
9. Дарья Канева – 28,3
10. Екатерина Шибекина – 31,0...
15. Алина Кудисова – 44,8...
18. Анастасия Шевченко – 45,7
19. Тамара Дербушева – 46,0...
23. Екатерина Мошкова – 49,9...
25. Светлана Миронова – 53,3
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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