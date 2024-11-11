«Спартак» может досрочно расторгнуть контракт с Абеной зимой. Станкович хочет сохранить защитника до конца сезона (Metaratings)
Миенти Абена может досрочно покинуть «Спартак».
Как сообщает Metaratings.ru, в московском клубе не против расторжения контракта с 29-летним защитником. При этом главный тренер красно-белых Деян Станкович сомневается в необходимости такого решения и хотел бы сохранить футболиста до конца сезона.
Вероятность досрочного расставания с Абеной могут возрасти, если «Спартак» подпишет российского центрального защитника в зимнее трансферное окно. Судьба суринамца будет решаться в декабре на собрании клуба.
Суринамец выступает за «Спартак» с августа 2024 года. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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