«Спартак» может досрочно расторгнуть контракт с Абеной зимой. Станкович хочет сохранить защитника до конца сезона (Metaratings)

Миенти Абена может досрочно покинуть «Спартак».

Как сообщает Metaratings.ru, в московском клубе не против расторжения контракта с 29-летним защитником. При этом главный тренер красно-белых Деян Станкович сомневается в необходимости такого решения и хотел бы сохранить футболиста до конца сезона.

Вероятность досрочного расставания с Абеной могут возрасти, если «Спартак » подпишет российского центрального защитника в зимнее трансферное окно. Судьба суринамца будет решаться в декабре на собрании клуба.

Суринамец выступает за «Спартак» с августа 2024 года. Его статистику можно найти здесь .