«Спартак» может разорвать контракт с Виллианом Жозе в декабре (Metaratings)

В «Спартаке» готовы разорвать контракт с Виллианом Жозе в декабре.

По информации Metaratings, финальное решение должен принять главный тренер команды Деян Станкович. Именно он определит дальнейшую судьбу футболиста в клубе.

Ранее сообщалось, что сам Жозе хочет остаться в «Спартаке», зарплата бразильца – около 1,7 млн евро в год. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в 4 млн евро.