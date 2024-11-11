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«Спартак» может разорвать контракт с Виллианом Жозе в декабре (Metaratings)

В «Спартаке» готовы разорвать контракт с Виллианом Жозе в декабре.

По информации Metaratings, финальное решение должен принять главный тренер команды Деян Станкович. Именно он определит дальнейшую судьбу футболиста в клубе.

Ранее сообщалось, что сам Жозе хочет остаться в «Спартаке», зарплата бразильца – около 1,7 млн евро в год. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в 4 млн евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoВиллиан Жозе
деньги
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