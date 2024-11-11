«Спартак» может разорвать контракт с Виллианом Жозе в декабре (Metaratings)
В «Спартаке» готовы разорвать контракт с Виллианом Жозе в декабре.
По информации Metaratings, финальное решение должен принять главный тренер команды Деян Станкович. Именно он определит дальнейшую судьбу футболиста в клубе.
Ранее сообщалось, что сам Жозе хочет остаться в «Спартаке», зарплата бразильца – около 1,7 млн евро в год. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года.
В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в 4 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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