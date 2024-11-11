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Судья Кут, называвший Клоппа «полным мудаком», отстранен от работы до завершения расследования PGMOL

Судья, оскорблявший Юргена Клоппа, отстранен от работы.

Напомним, в социальные сети попало видео, на котором арбитр Дэвид Кут в личной беседе с друзьями называет бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юрген Клоппа «полным мудаком» и обвиняет его в высокомерии. 

PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии, объявила об отстранении Кута до завершения расследования данной ситуации. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Роба Харриса
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
дисквалификации
logoсудьи
Дэвид Кут
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