Судья Кут, называвший Клоппа «полным мудаком», отстранен от работы до завершения расследования PGMOL

Судья, оскорблявший Юргена Клоппа, отстранен от работы.

Напомним, в социальные сети попало видео, на котором арбитр Дэвид Кут в личной беседе с друзьями называет бывшего главного тренера «Ливерпуля » Юрген Клоппа «полным мудаком » и обвиняет его в высокомерии.

PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии, объявила об отстранении Кута до завершения расследования данной ситуации.