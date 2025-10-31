Малкин делит 1-е место по ассистам в НХЛ с Сузуки (14) и 3-е в гонке бомбардиров (17 очков). У него передача, «+1» и 78% на точке за 14:47 против «Миннесоты»
Евгений Малкин делит лидерство по ассистам в НХЛ с Ником Сузуки (14).
Форвард «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:1).
На счету 39-летнего россиянина стало 17 (3+14) очков в 12 играх в сезоне при полезности «+8».
Он делит лидерство в лиге среди ассистентов с Ником Сузуки (у обоих по 14 передач), а в гонке бомбардиров делит 3-е место, отставая от лидера – Джека Айкела из «Вегаса» – на 2 балла.
Сегодня Малкин (14:47, «+1») отметился 1 блоком и 1 перехватом при 2 потерях и 77,8% эффективности на вбрасываниях (выиграл 7 из 9).
Добавим, что гол Евгения в первом периоде был отменен из-за помехи вратарю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
