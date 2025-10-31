Кузьменко продлил безголевую серию до 6 матчей. У него 2 ассиста, 7 бросков и «+2» на отрезке, в сезоне – 2+4 в 12 играх

Андрей Кузьменко продлил безголевую серию до 6 матчей.

Форвард «Лос-Анджелеса » не отметился результативными действиями в игре с «Детройтом » (3:4 Б).

На счету 29-летнего россиянина 6 (2+4) очков в 12 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 15:58.

В последних 6 играх – 2 (0+2) балла при 7 бросках в створ и полезности «+2».

Сегодня Кузьменко (16:32, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и 2 блоками, а также допустил 1 потерю.

Бедард о «Лос-Анджелесе» после 1:3: «Они играют очень скучно, сидят в обороне и затрудняют вход в зону. Хороший опыт для «Чикаго»