Кузьменко продлил безголевую серию до 6 матчей. У него 2 ассиста, 7 бросков и «+2» на отрезке, в сезоне – 2+4 в 12 играх

2

Андрей Кузьменко продлил безголевую серию до 6 матчей.

Форвард «Лос-Анджелеса» не отметился результативными действиями в игре с «Детройтом» (3:4 Б). 

На счету 29-летнего россиянина 6 (2+4) очков в 12 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 15:58.

В последних 6 играх – 2 (0+2) балла при 7 бросках в створ и полезности «+2». 

Сегодня Кузьменко (16:32, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и 2 блоками, а также допустил 1 потерю. 

Бедард о «Лос-Анджелесе» после 1:3: «Они играют очень скучно, сидят в обороне и затрудняют вход в зону. Хороший опыт для «Чикаго»

