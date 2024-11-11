Гонорары судей в РПЛ вырастут с 2025-го. Главный арбитр будет получать 214 тысяч рублей, ассистенты и судья ВАР – 107, резервный – 26 750 («СЭ»)

Гонорары судей в Мир РПЛ увеличатся с лета 2025 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », с 1 июля 2025 года РФС увеличит размеры вознаграждений, выплачиваемых судьям за обслуживание матчей чемпионата России.

Гонорар главного арбитра возрастет с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистентов рефери и арбитра ВАР – со 100 тысяч до 107 тысяч, помощника видеоарбитра – с 50 тысяч до 53 500. Также на 3,5 тысячи, до 53 500, увеличится гонорар инспектора. Выплаты резервному арбитру увеличат с 25 тысяч до 26 750.

Таким образом, общая сумма выплат за один матч Мир РПЛ составит 668 750 вместо 625 тысяч рублей.

Отмечается, что повышение в разной степени коснется также судей Мелбет Первой лиги и LEON Второй лиги.