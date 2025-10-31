«Питтсбург» выиграл 6 из 8 последних матчей и возглавил общую таблицу НХЛ с 18 очками в 12 играх
«Питтсбург» выиграл 6 из 8 последних матчей и возглавил общую таблицу НХЛ.
«Пингвинс» обыграли «Миннесоту» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
С 18 очками в 12 играх команда под руководством Дэна Мьюза идет на 1-м месте в Столичном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги.
«Питтсбург» отлично стартовал в сезоне. Повторит путь «Вашингтона»-2025?
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
