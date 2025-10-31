Стэмкос продлил серию игр без очков до 7. У форварда «Нэшвилла» 1+1 в 12 матчах в сезоне при полезности «минус 6»
Стивен Стэмкос продлил серию игр без очков до 7.
35-летний форвард «Нэшвилла» не отметился результативными действиями в матче против «Филадельфии» (1:4).
В 12 играх в текущем сезоне на счету канадца 2 (1+1) балла при полезности «минус 6».
Напомним, что экс-капитан «Тампы» перешел в «Предаторс» 1 июля 2024 года, подписав контракт на 4 года с кэпхитом 8 миллионов долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
