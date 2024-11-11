Стипе Миочич: «Выбью из Джонса все дерьмо и выйду из октагона с поясом. Покажу миру, насколько я велик»
Стипе Миочич пообещал победить Джона Джонса.
«Я зайду так далеко, как нужно, независимо от течения боя. Джонс не бился с таким, как я. Я пробью его, обещаю. Выбью из Джона все дерьмо и выйду из октагона с поясом.
На UFC 309 я собираюсь надрать ему задницу и показать миру, насколько я велик», – заявил экс-чемпион UFC Стипе Миочич.
Напомним, бой Джонса и Миочича возглавит UFC 309. Турнир пройдет в Нью-Йорке в ночь на 17 ноября.
Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309
Джонс vs Миочич – столкновение двух эпох. Прощаемся с легендами
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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