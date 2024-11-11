У Джикии 2148 штрафов на более чем 2 млн рублей за нарушение ПДД с 2021 года, 1915 из них – за превышение скорости. 44 штрафа на 35 тысяч не оплачены до сих пор («Постньюс»)

Георгию Джикии выписали более 2 тысяч штрафов за нарушение ПДД за 3 года.

По данным «Постньюс», с апреля 2021 года по ноябрь 2024-го футболист «Химок», выступавший ранее за «Спартак», был оштрафован 2148 раз на общую сумму 2 млн 32 тысячи рублей. Таким образом, за последние 3,5 года Джикия на своем Mini Cooper JCW нарушал правила дорожного движения в среднем 1,6 раза в день.

При этом 44 штрафа на 35 тысяч рублей экс-капитан сборной России по футболу не оплатил до сих пор.

Чаще всего футболиста за этот период штрафовали за превышение скорости (1915 раз), непристегнутый ремень (138 раз) и несоблюдение требований знаков или разметки (45 раз).

Стоит отметить, что на превышении скорости свыше 60 км/ч футболиста поймали 68 раз. Согласно КоАП РФ, это нарушение в случае фиксации инспектором может караться штрафом либо лишением прав на срок до полугода. При повторном нарушении автомобилисту грозит лишение прав на год.