«Тампа» поздравила Кучерова с 1000-м очком в НХЛ перед матчем с «Далласом». Ему вручили золотую клюшку, портрет из игральных кубиков и другие подарки

«Тампа» провела церемонию в честь 1000 очков Никиты Кучерова в НХЛ.

Форвард «Лайтнинг» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (4:3 ОТ).

Он стал 101-м игроком в истории лиги, кому удалось набрать 1000+ очков.

Перед матчем против «Старс» (2:1 ОТ) на арене «Тампы » состоялась специальная церемония в честь 32-летнего россиянина. На льду к Кучерову присоединились его жена Анастасия, сын Максим и дочь Алиса.

На видеокубе был показан специальный памятный видеоролик с поздравлениями от российских игроков НХЛ , а также бывших и действующих партнеров.

Клуб подарил российскому нападающему его портрет, сделанный из 12 тысяч игральных кубиков. Владелец клуба Даг Островер вручил хоккеисту золотую клюшку, капитан команды Виктор Хедман – часы с памятной гравировкой, а вратарь Андрей Василевский – специальный сувенир от НХЛ.

Кроме того, талисман клуба Тандербаг вручил миниатюрные золотые клюшки детям форварда.