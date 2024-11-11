Ван Нистелрой покинул «МЮ» после прихода Аморима

Руд ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед».

48-летний нидерландец исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага.

Под его руководством манкунианцы провели 4 матча, одержав 3 победы и сыграв вничью один раз.

Теперь команду возглавит Рубен Аморим – он уже прибыл в расположение «МЮ ».

«Юнайтед» объявил об уходе ван Нистелроя и других членов тренерского штаба – Рене Хаке, Йелле тен Раувелара и Питера Мореля.

Ван Нистелрой был тренером «МЮ» вместо Тен Хага. Вот путь легенды к этой работе