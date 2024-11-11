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Ван Нистелрой покинул «МЮ» после прихода Аморима

Руд ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед».

48-летний нидерландец исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага.

Под его руководством манкунианцы провели 4 матча, одержав 3 победы и сыграв вничью один раз. 

Теперь команду возглавит Рубен Аморим – он уже прибыл в расположение «МЮ».

«Юнайтед» объявил об уходе ван Нистелроя и других членов тренерского штаба – Рене Хаке, Йелле тен Раувелара и Питера Мореля. 

Ван Нистелрой был тренером «МЮ» вместо Тен Хага. Вот путь легенды к этой работе

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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Рене Хаке
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