Ван Нистелрой покинул «МЮ» после прихода Аморима
Руд ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед».
48-летний нидерландец исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага.
Под его руководством манкунианцы провели 4 матча, одержав 3 победы и сыграв вничью один раз.
Теперь команду возглавит Рубен Аморим – он уже прибыл в расположение «МЮ».
«Юнайтед» объявил об уходе ван Нистелроя и других членов тренерского штаба – Рене Хаке, Йелле тен Раувелара и Питера Мореля.
Ван Нистелрой был тренером «МЮ» вместо Тен Хага. Вот путь легенды к этой работе
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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