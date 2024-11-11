Матыцин о допуске россиян на международную арену: «Нам не надо ждать каких‑то известий извне. Мы должны сами определять границы наших возможностей»

Олег Матыцин высказался о возможности допуска россиян на международные старты.

– Вся ситуация, которая сложилась в геополитике за последние дни, как-то поможет нашим спортсменам вернуться чуть быстрее? Если конкретизировать – избрание Трампа в США.

– Я считаю, что нам не надо ждать каких‑то известий извне. Россия – страна с огромным потенциалом, страна с великим победным прошлым, с огромным человеческим потенциалом и ресурсом, традициями.

Мы должны прежде всего сами определять и стандарты, и границы наших возможностей. Международная политика России – это, с моей точки зрения, продолжение утверждения принципов национальной политики.

Если мы будем внутри России успешными, самодостаточными, сильными, эффективными, то и к нам будут соответственно относиться и президенты стран, и президенты спортивных федераций, – сказал экс-министр спорта РФ.

Похоже, наших спортсменов не будет на зимней Олимпиаде-2026. И вот почему