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Загитова посетила детский дом «Алые паруса»: «Я захотела сделать что-то хорошее для ребят, которые в этом действительно нуждаются»

Алина Загитова посетила Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса».

«У каждого человека наступает момент, когда он начинает задумываться…Наверное, такой момент наступил и у меня. Я захотела сделать что-то хорошее для ребят, которые в этом действительно нуждаются✨ Так и пришла мысль посетить детей-сирот.

Я волновалась и старалась подготовиться психологически, чтобы не дать слабину, держать себя в руках и ни в коем случае не расстраиваться на глазах у деток. Я предполагала, что мы едем их порадовать. И видимо, все так и было, поездка оказалась невероятно духоподъемной❤️

Мы встретились и познакомились с дружелюбными, добрыми, жизнерадостными и сильными детками, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались одни.

Мы провели почти весь день вместе. Рисовали на футболках, пили чай с пирожными, разговаривали, играли и даже танцевали. Все ребята оказались невероятно дружелюбными, открытыми и добрыми. Они рассказали мне о своих планах и целях, а я поделилась с ними своим опытом и советами🫶🏻», – написала олимпийская чемпионка. 

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Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
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