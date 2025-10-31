Шервуд сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Ванкувера» делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с 9+0 в 12 играх

Форвард «Ванкувера» Кифер Шервуд сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом».

30-летний нападающий забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата с «Блюз» (4:3 Б) и был признан первой звездой.

Американец делит лидерство в гонке снайперов лиги с группой игроков.

У него 9 заброшенных шайб в 12 играх – и при этом ни одной результативной передачи.